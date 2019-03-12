Türkiye'ye Minnetini Kazandığı Madalyalarla Ödüyor

Kaynak: AA

FERİDE PELİN İNAL - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Gaziantep'te yaşamını sürdüren Suriye asıllı Salih Teksöz, atletizmde başarıdan başarıya koşuyor.Ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesini geride bırakarak yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye gelip Gaziantep'e yerleşen 24 yaşındaki Suriye asıllı Salih Teksöz, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) dil öğrendikten sonra diş hekimliği fakültesine başladı.Burada eğitimini sürdüren Salih, üniversitedeki öğretmenlerinin yönlendirmesiyle atletizmle tanıştı.Yaklaşık 2,5 yıl önce atletizme başlayan ve kendini bu kısa sürede geliştiren Salih Teksöz, geçen yıl "Salih El Salih" adını değiştirerek Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından katıldığı şampiyonalarda elde ettiği başarılarla dikkati çekti.İstanbul'da bu yıl 2-3 Şubat'ta gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Salon Şampiyonası 800 metrede 1.50.82'lik derecesiyle altın madalya kazanan Salih Teksöz, İstanbul Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda düzenlenen ve 20 ülkeden 253 atletin katıldığı 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1.49.31'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.Salih, 1-3 Mart'ta İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti."Hayallerim için geldim"Milli sporcu Salih Teksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında Suriye'nin Deyrizor bölgesinden Türkiye'ye geldiğini belirterek, yeni bir hayat kurmak için çabaladığını söyledi.Ailesinin Suriye'de kaldığını, kendisinin ise üniversite okuma hayalinin bulunduğunu anlatan Salih, "Hayallerim için geldim. Atletizme başladım ve şu an diş hekimliği bölümünde okuyorum." dedi.Salih, atletizme ilk başladığı dönemler sıralamada geridelerde yer aldığını ancak çok çalışarak ilerlemeye başladığını ifade etti.Milli takıma seçildikten sonra dereceler yapmaya başladığını belirten Salih, bu yıl İstanbul'da düzenlenen Türkiye Büyükler Salon Şampiyonası'nda birincilik, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda da üçüncülük elde ettiğini hatırlattı."Suriyeli gençelere örnek olmak istedim"Türkiye'nin Suriyeliler için çok fedakarlık yaptığını vurgulayan Salih Teksöz, şöyle konuştu:"Türkiye bizim için en fazla fedakarlık yapan ülke. Kim bana ya da başkasına iyilik yaparsa ben de elimden geleni yaparım. Türkiye bize sahip çıktı, ben de katkıda bulunmak istedim. Suriyeli gençlere örnek olmak istedim. Bu zorluklara rağmen bir şey yapılabileceğini göstermeye çalıştım. İleriye dönük hedeflerim var. Olimpiyatlarda derece yapmak istiyorum. Okul yönetimi, hocalarım, arkadaşlarım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."Meral Şahin: "Avrupa barajını geçti"Salih Teksöz'ün antrenörü Meral Şahin de Salih'in ilk başlarda zorlanmasına rağmen azmiyle kısa sürede toparlandığını ve derecelere imza attığını bildirdi.Salih'in Türkiye derecelerinin yanı sıra Balkan üçüncülüğünün de bulunduğunu anımsatan Şahin, şunları kaydetti:"Salih, 19 Şubat'ta İstanbul'da yapılan Olimpik Deneme Yarışı'nda 1.49.07 koşarak Avrupa barajını geçti. Temmuz ayında İtalya'da yapılacak olan Üniversiteler Dünya Şampiyonası ile 2020 Olimpiyatları ve Avrupa Şampiyonası var. Buralarda da madalya almak istiyoruz."