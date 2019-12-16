Türkiye'ye örnek olan halk süt 1 yaşında!

Proje sayesinde sağlıklı ve doğal sütü ekonomik olarak halka ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Büyükerşen, süte gösterdikleri ilgi dolayısıyla Eskişehirlilere teşekkür etti.

Temel tüketim maddelerinin başında gelen, toplumun her kesimi tarafından ekonomik ve sağlıklı şekilde tüketilebilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Süt Projesi 1. yılını doldurdu. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'de birçok kente örnek olan projeye Eskişehirliler de büyük ilgi gösteriyor. Doğal ve sağlıklı sütün vatandaşlara ekonomik olarak ulaştırıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye olarak üretici ile halk arasında köprü görevi gördüklerini ifade etti. Büyükerşen "Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve halkımızın, temel tüketim maddelerinden biri olan sütü katkısız, güvenli ve ekonomik olarak tüketebilmesini sağlamak amacıyla başlattığımız Halk Süt projemiz 1. yılını doldurdu. Şu an şehir geneline yayılan 25 büfemizde, Üretici Marketimizde ve büfe olmayan mahallelerde de mobil satış aracımızla vatandaşlarımıza Halk Süt'ü ulaştırıyoruz. Hiçbir ticari kaygı gütmeden hayata geçirdiğimiz bu projede yağı alınmamış, su katılmamış, pastörize süt ile ilgili bir yıldır çok olumlu dönüşler alıyoruz. Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizleri mutlu ederken, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentin de bu projemizi örnek alması bizleri gururlandırıyor" dedi.

Halk Süt Eskişehir'in çeşitli mahallelerinde 25 büfede 5 litresi 18.5 TL, 3 litresi 12.5 TL'den vatandaşlara ulaşıyor. Ayrıca vatandaşlar ve muhtarlardan gelen talepler ile süt satışı olmayan mahallelerde de mobil süt satış aracıyla vatandaşlara hizmet veriliyor.