Bursalı esnaf, Türkiye'ye S-400'leri gönderen Putin'e kol böreği yollayarak teşekkür etti

Bursalı börekçi, Türkiye'ye S-400 savunma sistemlerini satan Putin'e kol böreği göndererek teşekkür etti.

Bursa'da daha önce uzaya ve İngiltere sarayına börek gönderen Hasan Acar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kol böreği gönderdi. Yolda bozulmaması için böreği ıspanaklı yapan usta, böreği kargoyla Kremlin Sarayı'na gönderdi.

"DİLERİM AFİYETLE YER"

Putin'e S-400 için teşekkür etmek istediğini ifade eden Hasan Acar, "Bugün ülkemizin güvenliği için çok önemli bir gün. S-400'ler güvenlik için ülkemize gelmeye başladı. Biz de Putin'e börek göndermek istedik. Gönderdiğimiz bu börek inşallah Kremlin Sarayı'na ulaşır. Gönderdiğimiz börek ıspanaklı kol böreği. Dilerim afiyetle yer" dedi.

Bursalı esnafın gönderdiği börekten görüntüler;