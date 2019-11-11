Haberler » Spor » Türkiye'ye şampiyonlukla döndüler - Spor

Türkiye'ye şampiyonlukla döndüler

Vücut geliştirme sporcusu Erkan Mecit, eşi Olivia Mecit ile birlikte katıldıkları uluslararası yarışmadan Türkiye'ye başarıyla döndüler.

11.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:02Türkiye'ye şampiyonlukla döndüler
Vücut geliştirme sporcusu Erkan Mecit, eşi Olivia Mecit ile birlikte katıldıkları uluslararası yarışmadan 'ye başarıyla döndüler.

Geçtiğimiz günlerde 'nın kentinden düzenlenen W.A.B.B.A World Mr. & Mrs. Universe yarışmasından Türkiye'ye birincilikle döndü.

Yarışmanın şampiyonu olan Erkan Mecit ve eşi Olivia, böylelikle dünyanın çeşitli ülkesinden birçok çifti geride bıraktı.

Şampiyonluk ile ilgili duygularını paylaşan Erkan Mecit şunları söyledi; "Harika bir organizasyondu. Güzel mücadeleler oldu. Çocuklarıma verdiğim sözü tutarak, Over All kupasını kazandığım İçin çok mutluyum. Sıradaki hedefim 2020 Nisan ayında Milli Takım forması ile Avrupa Şampiyonluğunu kazanmak."

Olivia Mecit ise "Zorlu bir hazırlık sürecinin sonunda, hem eşimle podyumda yan yana çiftler kategorisinde hem de kendi sikletimde şampiyonluk yaşamak çok büyük mutluluk. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" sözleriyle duygularını ifade etti.

Başarılı sporcu Erkan Mecit, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte İzmir Güzelbahçe'de spor yaşantısına devam ederek, turnuvalara hazırlanmayı sürdürüyor. - İSTANBUL

Türkiye, Venedik, İtalya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
17:44 Süleyman Caner: "Zonguldak Kömürspor konusunda duyarlı olalım"
17:48 İtalya'da gündem Ronaldo'nun stadı terk etmesi!
17:39 Almanya Euroleague'de Frutti Extra rüzgarı esecek
17:32 Süper Lig'de ondan mutlusu yok: Zafer Görgen
17:32 A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Stokes kadrodan çıkartıldı
17:48 İtalya'da gündem Ronaldo'nun stadı terk etmesi!
17:21 Türkiye-İzlanda maçının oranları belli oldu!
16:48 Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı!
15:58 Bosna Hersek'te çok sayıda hakem ve gözlemci şike yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
15:53 Mustafa Cengiz'den açıklama: Seçime gitmiyoruz
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 17:58:39