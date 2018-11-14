Türkiye'ye Sığınan Suriyeli Çocukların Lisans Sıkıntısı - İstanbul

ERCAN ÇAKAR - Suriye
'deki iç savaş nedeniyle Türkiye
'ye sığınan ve futbol eğitimi gören çocuklar, lisans alamadıkları için kulüp takımlarıyla maçlara çıkamıyor.
Türkiye'de yaşayan ve profesyonel spor yapmak isteyen Suriyeli çocuklar, lisans sorunlarının çözülmesi için ilgili kurumlardan yardım bekliyor. İstanbul Soma
Aslan Gücü Kulübü ile Tepebağ Kültür Spor Kulübünün altyapılarında forma giyen çocuklar, lisans alıp maçlara çıkmayı umut ediyor.
İstanbul Soma Aslan Gücü Kulübü Başkanı Alay Kesler, altyapılarında farklı ülkelerden birçok çocuğun yer aldığını belirterek, "Bunlar kendi istekleriyle gelmemiş, mecburi göçe zorlanmışlar. Biz bunları kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Devletimiz sağ olsun, bu çocuklar hiçbir ayrımcılık görmeden Türk okullarında okuyor. Sağlık güvencisine de sahipler. Ancak çok küçük bir sorun var. Bu çocuklar mahalle mektebinde okuyor ama mahalle kulübünde oynayamıyor. Burada okula gidiyorsa, sağlık güvencesi varsa neden futbol oynamasın? Bu şartları kolaylaştırmamız lazım." diye konuştu.
Alay Kesler, bürokratik nedenlerden dolayı söz konusu çocukların lisans alamadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mesela çocuğun doğum belgesi isteniyor. Savaştan kaçıp geldiği için doğum belgesi yok. Yaşla ilgili sorun kemik testiyle çözülebilir. Çocuk, dünyanın her yerinde aynı. Çocuklar varsa kuralların biraz esnek olması lazım. Türkiye büyük bir devlet, bunların hepsine kucak açıyor ve hiçbirini ötekileştirmiyor. Sadece futbolda değil, basketbol
, voleybol
, hentbolda çok yetenekli çocuklarla ilgili kolaylıklar yapılması lazım. Fransa
, futbolda dünya şampiyonu oldu. Kadrosuna baktığınızda neredeyse tamamı göçmen... Öncelikle bu çocukların geçici lisans hakkının tanınmasını, takımlarda oynamasını istiyoruz. Ondan sonra çok yetenekli ve bu ülkeye hizmet edebilecek, uluslararası müsabakalarda bayrağımızı en yukarıya çekecek olanlar varsa neden lisans vermeyelim."
İstanbul'da amatör liglerde mücadele eden yaklaşık 500 kulüp olduğunu aktaran Kesler, "Her kulüpte de en az 10 göçmen çocuk var. Profesyonel kulüpleri de düşündüğümüzde ortaya çok büyük bir sayı çıkıyor. Bugün küçük bir adımla 10 bin çocuğa lisans kazandırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Çayır: "Buna bir çözüm bulunması lazım"
Tepebağ Kültür Spor Kulübü Başkanı Menan Çayır, futbol oynamak isteyen Suriyeli çocukları altyapılarına aldıklarını dile getirerek, "Bu çocuklara futbol eğitimi veriyoruz ama lisans çıkartamıyoruz. Bunların çok büyük bölümünün oturum ve vatandaşlık hakkı da yok. Bundan dolayı zor durumda kalıyoruz. Buna bir çözüm bulunması lazım." dedi.
Çayır, birçok kulübün aynı sorunu yaşadığını anlatarak, şunları kaydetti:
"Belli bir yaştan sonra biz bu çocukları takımdan göndermek zorunda kalıyoruz. Bu sefer aileleri çocuklarının neden gönderildiğini soruyor. Biz durumu izah edemiyoruz. Bizde yaklaşık 50 çocuk var. Bu çocukları gönderdiğimizde kendilerinin ve velilerinin tribünde üzüldüklerini görüyoruz. Biz de üzülüyoruz. Çocuklar kendilerini dışlanmış hissediyorlar ama çözüm yok. Çocuklara 'gelmeyin' dediğimizde dünyaları yıkılıyor."
Adnan Johaa: "Arkadaşlarım gibi maça çıkmak istiyorum"
İstanbul Soma Aslan Gücü Kulübünde antrenmanlara çıkan 14 yaşındaki Suriyeli Adnan Johaa, savaş yüzünden ülkesinden ayrıldığını belirterek, "Lisansım olmadığı için maçlara çıkamıyorum. Buradaki arkadaşlarım gibi maça çıkmak istiyorum." diye konuştu.
Tepebağ Kültür Spor Kulübünün altyapısında forma giyen 11 yaşındaki Suriyeli Ahmet Demlahi ise "Futbol
oynamayı çok seviyorum ama lisansım yok. Buradaki arkadaşlarım oynuyor ama ben oynayamıyorum. Üzülüyorum." ifadelerini kullandı.
Suriyeli çocuklardan 10 yaşındaki Muhammed Nasif de "Ben İdlip
'ten geldim. Orada savaş vardı. Futbolu çok seviyorum. Arkadaşlarım bana 'Babel
' diyor. Bize lisans verilmesini istiyorum." şeklinde görüş belirtti.
Futbol,Türkiye
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:18