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Türkiye'ye silah satışını askıya alan ülkelere İspanya da katıldı

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılabilecek silahların satışını askıya alacaklarını belirtti. İspanya'nın bu açıklamasıyla birlikte Türkiye'ye silah satışını durduran ülke sayısı 9'a yükseldi.

15.10.2019 19:25

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası birçok ülke Türkiye'ye silah satışını durdurduğunu açıkladı. Daha önce 8 ülkenin silah satışını durdurduğunu açıklamasının ardından İspanya'da aynı yönde karar aldı. Bakanlığın açıklamasında, "İspanya, Avrupa Birliği partnerleriyle koordinasyon içinde, Suriye'deki operasyonda kullanılabilecek askeri malzemelerin ihracatı için yeni lisans vermeyecek" dendi.

Açıklamada ayrıca İspanya'nın Türkiye'deki askeri varlığının, bölgedeki barış ve istikrarı teşvik etme amaçlı NATO operasyonunun bir parçası olduğu kaydedildi. Daha önce İspanya Savunma Bakanlığı, Türkiye'de bulunan İspanya'ya ait Patriot hava savunma sistemlerinin geleceğinin NATO'ya bağlı olduğunu açıklamıştı.

9 ÜLKE TÜRKİYE'YE SİLAH SATIŞINI DURDURDU

Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla başlattığı Barış Pınarı harekatıyla birlikte dünya ülkelerinden bazı yaptırımlar ve açıklamalar geldi. AB'den bir çok ülke Türkiye'ye olan silah ihracatını durdurduğunu açıkladı. Bu ülkeler şöyle: Norveç, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İsveç, Fransa, Çekya ve İspanya.

İşte Türkiyeİşte Türkiye'ye silah satışını yasaklayan 8 ülke ve gerekçeleri

Türkiye'ye silah satışını askıya alan ülkelere İspanya da katıldı

İspanya, Türkiye, Dünya, Ekonomi, Güncel

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