Türkiye'ye Stevie'de 2 ödül

Vodafone Türkiye , dünyanın en prestijli iş ödülleri programlarından 16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nden 2 ödülle döndü.Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Vodafone Türkiye, dünyanın en başarılı kişi ve kuruluşlarını ödüllendiren 16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 2 ödül aldı.Bu yıl 74 ülkeden 4 bini aşkın adayın yarıştığı ve 12 ayrı jüride 250'yi aşkın üst düzey yöneticinin görev aldığı Stevie Ödülleri'nde, Türkiye Vodafone Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiği "Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması" "2019 Mobil Site ve Uygulama Ödülleri - Kamu Hizmeti - Aktivizm" kategorisinde altın Stevie kazanırken, Vodafone Türkiye'nin 2017-18 mali yılını kapsayan "Sürdürülebilirlik Raporu" "2019 Yayın Ödülleri - Diğer - Şirket" kategorisinde gümüş Stevie ödülüne layık görüldü.16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri, 19 Ekim'de Viyana'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları kaydetti:"Vodafone olarak, 'amaç odaklı' bir şirket olmanın önemine inanıyoruz. Amacımız, insanları daha iyi bir gelecek için birbirine bağlamak. Kapsayıcı bir dijital toplum yaratarak dünya çapında 1 milyar insanın hayatını iyileştirmek istiyoruz. Bir yandan da operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz projelerle global iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde ödül almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ödül alan projelerimizden Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması ile Türkiye'nin dört bir yanında kadınların teknoloji ve girişimcilik eğitimleri almasını kolaylaştırıyoruz. Diğer yandan, her yıl yayımladığımız Sürdürülebilirlik Raporları ile dijitalleşmenin yenilikçi ve dönüştürücü gücüyle hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik uygulamalarını kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşıyoruz. Vodafone Türkiye olarak, uluslararası düzeyde takdir gören başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz."Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması, yaklaşık 30 bin indirmeye ulaştıTürkiye Vodafone Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiği "Girişimcilikte Önce Kadın" projesi kapsamında geliştirilen Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması ile teknolojinin gücüyle daha fazla kadına ulaşılması ve teknoloji kullanım penetrasyonunun artırılması hedefleniyor.Daha önce sınıf içinde verilen eğitimlerin dijital ortama aktarıldığı bu uygulama sayesinde 81 ilden tüm kadınlar projeye katılabiliyor. Uygulama, daha önce proje katılımcısı olan kadınların Halk Eğitimi Merkezleri'nde sınıfta aldığı girişimcilik ve teknoloji eğitimlerini mobil uygulama üzerinden alabilmelerini sağlıyor.Eğitimlerini tamamlayan kadınlar, uygulama üzerinden oncekadin.gov.tr adresindeki dijital mağazaya ürünlerini yükleyebiliyor ve ürünlerini yine uygulamadaki profil sayfası üzerinden takip edebiliyor. Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulamasının indirme sayısı yaklaşık 30 bine ulaşırken, uygulama üzerinden eğitimlerini tamamlayan kadın sayısı ise 10 bini geçti.Sürdürülebilirlik Raporu, 65 binden fazla kişiye ulaştırıldıSürdürülebilirliği temel iş stratejisinin bir parçası olarak gören Vodafone Türkiye, 2010'dan bu yana her yıl düzenli olarak Sürdürülebilirlik Raporu yayımlıyor. Bu raporlarda geride bıraktığı mali döneme dair çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel konulardaki uygulamalarını, performansını ve gelecek hedeflerini tüm paydaşlarıyla paylaşan Vodafone, Türkiye'nin her yerinde herkesin dijital çözüm ortağı olma vizyonuyla hazırladığı, 2017-18 mali yılını kapsayan Sürdürülebilirlik Raporu'nda, dijitalleşmeyle ilham verdiği paydaşların hikayelerine de yer verdi.Vodafone Türkiye'nin kapsamlı iletişim çalışmalarıyla 65 binden fazla kişiye ulaştırılan raporun web sitesini 2 haftada 27 bin kişi ziyaret etti. Raporun iç erişim oranı ise geçen yıla göre yüzde 6 arttı.70'i aşkın ülkeden 12 binin üzerinde başvuru2002 yılından bu yana uluslararası şirket ve organizasyonları yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde ödüllendiren Stevie Ödülleri, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alıyor."Asya-Pasifik Stevie Ödülleri", "Almanya Stevie Ödülleri", "Amerika İş Ödülleri", "Uluslararası İş Ödülleri", "Stevie İş Kadınları Ödülleri", "Stevie Büyük İşverenler Ödülleri", "Satış ve Müşteri Hizmetleri Stevie Ödülleri" olmak üzere 7 farklı alanda düzenlenen Stevie Ödülleri yarışmalarına her yıl 70'i aşkın ülkeden 12 binin üzerinde başvuru oluyor.Büyüklüğü ve faaliyet alanı fark etmeksizin tüm kurumlara açık olan, aynı zamanda çalışanların da ödüllendirildiği Stevie Ödülleri, dünyanın dört bir yanında üstün kurumsal performans gösteren birey ve kurumlara veriliyor.