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"Türkiye'ye şu an için yaptırım düşünmüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, S-400 meselesi üzerinden Türkiye'ye herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıkladı.

18.07.2019 20:40
ABD Başkanı Donald Trump, S-400 meselesi üzerinden Türkiye'ye herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması konusunda Türkiye'ye bir yaptırım uygulamayı düşünmediklerini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alması sebebi F-35 savaş uçağı sistemine dahiliyetinin askıya alındığı ve 31 Temmuz itibari ile programdan tüm ilişiğinin kesileceği açıklanmıştı.
(İHA) Türkiye'ye şu an için yaptırım düşünmüyorum
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

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