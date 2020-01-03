Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak

Türkiye'de yerli otomobil girişimi TOGG'un prototip araçlarını tanıtmasından sonra ülkede elektrikli araçlara olan ilgi son dönemlerde arttı. Türk halkının ilgisinin artmasının ardından Tesla'nın hızlı elektrikli şarj istasyonu Supercharger adındaki istasyonlarının Türkiye'de 10 farklı noktaya kuracağı açıklandı.

YARIM SAATTE BATARYAYI YÜZDE 80 DOLDURACAK

Buna göre 2020 yılında Tesla, Türkiye'de Edirne (Lalapaşa yolu üzeri), İstanbul (Anadolu yakası Şekerpınar kavşağı), Sakarya (Hendek TEM Otobanı üzeri), Ankara (Çamlıdere E89 Otobanı üzeri), Bursa (Gebze-Orhangazi- İzmir Otobanı), Balıkesir (merkez), İzmir (Konak-merkez), Aydın (İzmir-Aydın Otobanı kenarı), Konya (Erenkaya mevki Konya-Manavgat yolu) ve Antalya'da (Antalya-Denizli yolu) hızlı şarj istasyonları kuracak. Bu şarj istasyonları türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edebilecek.

YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN'A DA KURULACAK

Tesla'nın güncellediği haritada elektrik altyapısı zayıf olan Doğu Avrupa- Balkan ülkeleri, Rusya ve Türkiye'ye yatırım yaptığı görülüyor. Supercharger istasyonlarından komşu ülke Yunanistan'da 5, Bulgaristan'sa ise bir adet kurulması planlanıyor.

TESLA'NIN BİN 804 İSTASYONU VAR

Tesla'nın dünya üzerinde halihazırda kullanılabilen 1.804 hızlı şarj istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlar daha çok Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Batı ve Orta Avrupa ükeleri, İskandinav ülkeleri, Çin, Güney Kore, Japonya, Hong Kong, Tayvan ve Avustralya'da yer alıyor. Tesla'nın Güney Amerika, Afrika, Hindistan, Çin'in batı bölgeleriyle Rusya'nın Asya steplerinde neredeyse hiç yatırımı bulunmuyor.