Türkiye'ye Tahıl Ürünleri İhracatını Artıracağız"

NUR Kazakistan
Tarım Bakan Yardımcısı Gulmira İsayeva, Türkiye
'nin önemli ticari ortaklarından olduğunu belirterek, "Türkiye'ye yılda 445 bin ton tarım ürünleri ihraç ediyoruz. Bunun önemli kısmını un ve buğday oluşturuyor. Biz bu miktarı daha da artıracağız." dedi.
İsayeva, 2. Uluslararası Tahıl Konferansı KazGrain 2019'da yaptığı konuşmada, geçen yıl ülkedeki buğday ekim alanlarının 2011'e göre 2,4 milyon hektar azalarak 11,4 milyon hektar olduğunu bildirdi.
Buğday ekim alanlarının azalmasına karşın yeni teknoloji ve kaliteli tohumları kullanarak buğday üretimini artırmayı hedeflediklerini belirten İsayeva, "Son 5 yılda ortalama buğday üretimi bir önceki 5 yıla göre yüzde 1,3 milyon ton arttı." dedi.
İsayeva, dünyada buğday üretiminin azalması nedeniyle Kazak buğdayına talebin arttığına işaret ederek, Uluslararası Hububat Konseyi verilerine göre, bu yıl buğday üretiminin 735 milyon ton olarak tahmin edildiğini ve bunun geçen yıla göre 28 milyon ton az olduğunu kaydetti.
Geçen yıl Rusya
ve Ukrayna
'da buğday üretiminin azaldığına dikkati çeken İsayeva, "Bu ülkelerden buğday ithal eden ülkelerin bir kısmı ihtiyaçlarını Kazakistan'ın ihracat imkanlarından karşılıyor. Dolayısıyla Kazak buğdayına talep, ihracat miktarı ve fiyat artıyor." diye konuştu.
"Geçen yıl Kazakistan, 11,6 milyon ton tahıl ürünleri ihracatı yaptı"
Gulmira İsayeva, geçen yıl Kazakistan'ın 11,6 milyon ton tahıl ürünleri ihracatı yaptığını belirterek, toplam ihracatın yüzde 63'ünün Orta Asya
ülkeleri, Afganistan
, Azerbaycan
ve İran
'a yapıldığını bildirdi.
Türkiye'nin önemli ticari ortaklarından olduğunu vurgulayan İsayeva, "Türkiye'ye yılda 445 bin ton tarım ürünleri ihraç ediyoruz. Bunun önemli kısmını un ve buğday oluşturuyor. Biz bu miktarı daha da artıracağız." dedi.
İsayeva, Gürcistan
ve Azerbaycan'ın Kazakistan'dan 1 milyon ton tahıl ithal etmeye hazır olduğunu, son yıllarda Çin
'e ihracatı 4 kat arttırdıklarını, buna sevkiyat kurallarının yumuşatılmasının sebep olduğunu kaydetti.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Tahıl Konferansı KazGrain 2019'a, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 27 ülkeden 300'den fazla tahıl üreticisi, uzman ve ilgili devlet kurumunun yetkilileri katılıyor. Konferans, yarın sona erecek.
Kazakistan, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA