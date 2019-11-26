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Türkiye'ye tehditler savuran ABD'li senatörden S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'

Barış Pınarı Harekatı süresince Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerinde bulunan Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Ankara'da S-400'ler denenirken dikkat çeken bir tweet attı. Hollen, "Erdoğan Trump'a 'nanik' yapıyor, bir kırmızı çizgiyi daha çiğniyor" dedi.

26.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:20Türkiye'ye tehditler savuran ABD'li senatörden S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'

ABD ile arasında krize neden olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında da aktive edilmemesi istenen S-400'ler Ankara'da test edilmeye başlanırken, ABD'li Demokrat senatör Chris Van Hollen "Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor' yorumunda bulundu.

Türkiye'ye Suriye harekatı nedeniyle sert eleştirilerde bulunan ve bir yaptırım tasarısı hazırlayan iki isimden biri olan Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Twitter hesabından Türkiye'nin S-400'leri test ettiği haberini paylaştı ve "Erdoğan, Trump'a nanik yapıyor" dedi.

"ERDOĞAN BİR KIRMIZI ÇİZGİYİ DAHA ÇİĞNİYOR"

Hollen, "Washington'a ziyaretinden iki hafta sonra, Erdoğan, Trump'a, ABD'ye ve NATO'ya nanik yapıyor ve S-400'ler konusunda bir başka kırmızı çizgiyi daha çiğniyor. Mevcut yasalar Trump'ın yaptırım uygulamasını gerektirir. Pompeo da, 'güvenli bölge' ihlalleri ve Kürtlere karşı son saldırıları nedeniyle Türkiye'nin üzerine gitmeli" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, S 400, Politika, Dünya, Güncel

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