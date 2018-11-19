Türkiye'ye Teşekkür Ederek Ülkelerine Gidiyorlar

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:19



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:19

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan dönüşleri devam ediyor.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki İdlib ve kırsalındaki bölgelere kesin dönüş yapan Suriyeliler otobüslerine 'Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz. Geldik gidiyoruz, her şey için teşekkür ediyoruz, evimize dönüyoruz' yazılı pankart astı.Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan kasım ayı itibariyle ülkelerine giden Suriyelilerin sayısının 2 bin 800'ü bulduğu öğrenildi. - HATAY