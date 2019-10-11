Haberler » Dünya » Türkiye'ye yaptırım isteyen Amerikan senatöre 'Hulusi Akar'lı telefon şakası

Türkiye'ye yaptırım isteyen Amerikan senatöre 'Hulusi Akar'lı telefon şakası

Türkiye'nin Suriye operasyonunu açıktan eleştiren Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın, kendini Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olarak tanıtan bir Rus tarafından telefonda işletildiği ortaya çıktı

11.10.2019 08:21Türkiye'ye yaptırım isteyen Amerikan senatöre 'Hulusi Akar'lı telefon şakası
Türkiye'nin Suriye operasyonunu açıktan eleştiren Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın, kendini Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olarak tanıtan bir Rus tarafından telefonda işletildiği ortaya çıktı.

Amerikan Politico dergisinin paylaştığı ses kayıtlarında Rus istihbarat birimleriyle irtibatlı oldukları iddia edilen iki telefon şakacısının Graham'ın ofisini aradığı duyuluyor. Türk Savunma Bakanlığından aradıklarını söyleyen şakacılar Graham ile 16 ve 13 dakikalık iki konuşma gerçekleştiriyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Hulusi Akar, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
09:06 ABD Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki işgali onaylamıyoruz
09:06 ABD'de Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de Türkiye'ye yaptırım hazırlığına başladı
08:21 Barış Pınarı Harekatı'nda üçüncü gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI BLOG
08:21 Türkiye'ye yaptırım isteyen Amerikan senatöre 'Hulusi Akar'lı telefon şakası
07:51 Dünya Kız Çocukları Günü: Engelleri aşan kız çocukları
07:36 Dünya Kız Çocukları Günü: Eğitimde 'Cam Tavanı' kıran kızlar
07:36 Trump: Türkiye ile Kürtler 200 yıldır savaşıyor
11.10.2019 09:08:11