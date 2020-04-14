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Türkiye Yelken Federasyonu, "Temiz Spor İçin Ana-Baba El Kitabı' hazırladı

Türkiye Yelken Federasyonu, dopingle mücadele kapsamında sporcuların anne ve babalarına yönelik bir kitapçık hazırladı.

14.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:10
Türkiye Yelken Federasyonu,
Türkiye Yelken Federasyonu, dopingle mücadele kapsamında sporcuların anne ve babalarına yönelik bir kitapçık hazırladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bilgilendirme çalışmalarına yönelik Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından yayımlanan orijinal kitapçığa, Türkçe dil seçeneği eklendi.
Açıklamada, "Sporcuların anne ve babalarına yönelik hazırlanan Temiz Spor İçin Ana-Baba El Kitabı, yasaklı madde ve yöntem kullanımını önlemek adına dopingle mücadele hakkında önem arz eden konu başlıklarını içermektedir." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Anne, Spor
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