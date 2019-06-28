28.06.2019 11:09
Haberler » Spor » Haber

Türkiye, yelkende 2021 Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na talip oldu

Türkiye, yelkende 2021 Avrupa ve Dünya Şampiyonası

Türkiye, 2021 Optimist Avrupa ve Dünya Şampiyonası ev sahipliğine aday oldu.

Türkiye , 2021 Optimist Avrupa ve Dünya Şampiyonası ev sahipliğine aday oldu.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 2021 yılında düzenlenecek Optimist sınıfının Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na Muğla 'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirmek için ev sahipliğine adaylık başvurusunda bulundu.
2021 Optimist Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için Türkiye'nin yanı sıra Cadiz ( İspanya ) aday olurken, Dünya Şampiyonası rakip adayları arasında ise Qindao (Çin), Liepaja ( Letonya ) ve Nayarit ( Meksika ) yer alıyor.
Yarışlara ev sahibi olacak ülkeler, 6-16 Temmuz 2019 tarihlerinde Antigua ve Barbuda'da gerçekleşecek 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda yapılacak tanıtım sunumlarının ardından genel kurul oylamasıyla belirlenecek.
Kaynak: AA
Muğla , Avrupa , Türkiye , Dünya Şampiyonası , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:54 Nazilli'den Kaymakam Küçük'e ziyaret
11:51 Oceania Para-Taekwondo Şampiyonu Özcan oldu
11:50 Karşıyaka'da ilk imzayı kaptan atacak
11:47 TFF'den tarihi karar! Yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı yürürlükte
11:44 Altay'da İbrahim sürprizi
11:43 Akhisarspor'dan giden gidene
11:42 Galatasaray'a Chicharito'dan kötü haber! Yeni adresini açıkladılar