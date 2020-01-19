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Türkiye, Yemen'de Husilerin hükümet güçlerine saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri kampa düzenlenen saldırıyı kınadı.

19.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:58Türkiye, Yemen'de Husilerin hükümet güçlerine saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, 'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri kampa düzenlenen saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm tarafların insani krize son verilmesine odaklanması gerektiği Yemen'de gerilimi tırmandıracak ve çatışma ortamını daha da alevlendirecek eylemlerden kaçınılması ve BM öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına tam destek verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Yemen'de Husilerin meşru hükümete ait askeri kampa düzenlediği, 70 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırının kınandığı belirtildi.

Hükümet, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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