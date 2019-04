Türkiye Yemen'e "Umut" Oldu

Kaynak: AA

SERTAÇ BULUR - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), her 10 dakikada bir çocuğun çeşitli hastalıklar ile yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği Yemen'e yardım için başlattığı kampanya kapsamında bölge halkına şu ana kadar 7 bin koli gıda, 640 uyku seti, 850 battaniye ve bin adet okul çantası ulaştırdı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yemen'de 2015 yılında şiddetlenen çatışmalarda bugüne kadar 29 milyonluk nüfusun yüzde 80'ine karşılık gelen 24 milyonu yardıma muhtaç hale geldi.20 milyon insanın açlık tehdidi altında yaşam mücadelesi verdiği ülkede, 17,8 milyon insan temiz suya erişimden yoksun halde yaşarken, 19,7 milyon insan da sağlık hizmetlerine erişemiyor.Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk çeşitli hastalıklardan veya yetersiz beslenmeden kaynaklı olarak hayatını kaybediyor.Ülkede yaşanan insanlık dramına seyirci kalmayan AFAD, 4 ay önce "Yemen'e umut ol" adıyla başlattığı insani yardım kampanyası kapsamında şu ana kadar 7 bin gıda kolisi, 640 uyku seti, 850 battaniye ve bin adet okul çantasını Yemenlilere ulaştırdı.AFAD yetkilileri, Yemen'de yaşanan insani krize seyirci kalmayacak insanları kampanyaya destek vermeye çağırdı. Yetkililer "her 10 dakikada bir çocuğun yaşama tutunabilmesi" için duyarlı vatandaşların "Yemen" yazıp 1866'ya SMS göndererek 10 lira katkıda bulunabileceğini ya da AFAD'ın internet sistesi üzerinden bağış yapabileceğini kaydetti.BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayımlanan "2019 Küresel Gıda Krizi Raporu"nda da Yemen, geçen yıl açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan ülkelerin başında yer almıştı.