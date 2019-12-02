Haberler » Güncel » 'Türkiye Yeniden Büyüme Dönemine Girdi' - Haber

"Türkiye Yeniden Büyüme Dönemine Girdi"

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2019 yılının 3. Çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

02.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:06
Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2019 yılının 3. Çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

2019 yılı 3. çeyreğindeki yüzde 0,9'luk büyümenin beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Başkan Büyüksimitci, "Üç çeyrektir küçülen ekonomisi beklentiler doğrultusunda yeniden büyüme dönemine girdi. Önemli olan bundan sonraki süreçte büyümenin sürdürülebilir olmasıdır" dedi.

2020 yılının yeniden büyüme yılı olacağını ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Bundan sonraki hedefimiz üretime dayalı nitelikli ve sürdürülebilir bir büyüme hızını yakalamak. Üretime dayalı büyüme yatırımları ve istihdamı da artıracaktır. Özellikle dördüncü çeyrekte toparlanmanın daha güçlü olacağını görüyoruz. 2020 yılı Türkiye'nin yeniden büyüme yılı olacak" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:38 Çelik: "(Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası... - Haber
18:36 Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor (3) - Haber
18:35 Görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memleketine uğurlandı - Haber
18:34 Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü - Haber
18:29 İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto kararına ilişkin açıklama - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
18:09 VAR, Mario Gomez'in 3 golünü iptal etti!
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
11:27 Ahmet Davutoğlu, AK Parti ve HDP seçmeninin oyunu alabilmek için eski HDP'li siyasetçilerle görüşüyor
11:10 Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:40:18