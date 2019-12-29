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Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Zehirlenip çukura atılan köpek can çekişerek öldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde çekildiği belirtilen bir görüntü kan dondurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir cani, köpeği zehirleyip çukura bıraktı. Tepkilerin gelmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi inceleme başlattı.

29.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:57

Hatay'ın ilçesi Aşağı Karafakılı köyünde kaydedildiği iddia edilen bir videoda bir köpeğin zehirli iğne ile öldürülerek çukura atıldığı görüntülere yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü dehşete düşürürken binlerce kişi görüntüleri paylaşarak, bunu yapan caninin bir an önce bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde iki hafta önce zehirlenerek öldüğü öne sürülen köpeğin, sosyal medyada görüntülerinin yer alması üzerine Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

"CAN ÇEKİŞEREK ÖLDÜ"

Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaparak sahibi ve mahalleliyle görüşerek olayla ilgili bilgi aldı. Söz konusu köpeğin sahibi Abidin Bövelek, AA muhabirine, iki hafta önce hayvanlarını otlatmaya çıktığında köpeğinin zehirlendiğini öne sürdü. Bunun üzerine yeğenine evden zehirlenmeye karşı iğne getirmesini istediğini dile getiren Bövelek, şöyle konuştu:

"Köpek zehirlenmenin etkisiyle üzüm bağı dikmek için açılan çukura düştü. İğneyi yaptıktan sonra kuyudan çıkardım. Köpek zehirlenmenin de etkisiyle yaklaşık 5-10 dakika sonra can çekişerek öldü. Köpeğimin neden zehirlendiğini bilmiyorum. Yoldan gelirken herhangi bir şey de yemiş olabilir. Kendi köpeğini bir çoban nasıl zehirleyebilir. Bir çobanın köpeği canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi?"

SOSYAL MEDYA TEPKİLİ

Sosyal medyada infial yaratan görüntülere vatandaşlar sert tepki gösterdi. Kullanıcılar, köpeği zehirleyenlerin en yakında zamanda bulunmasını yetkililerden talep etti.

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Zehirlenip çukura atılan köpek can çekişerek öldü

Hassa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (6)
BEKİR: Elhamdülillah Müslümaniz ???
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NACRE: insanlar bir birini vuruyor öldürüyor degilki hayvana aciyacaklar degilmi yaziklar olsun Allah, tan korkmuyan zalimler caniniz yaninca siz ne hissediyonuz günahsiz zararsiz dilsiz bir hayvana nasil kiyabiliyonuz hicmi Allah, tan korkmuyonuz günah islemeye nekadar meraklisiniz yaziklar olsun insanligimiza. .
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FERMANDAR: Gunah ya ayyy be hayvanlarimizi deger verelim
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VATANDAŞ RIZA: ALLAH, ın laneti üzerinize olsun iğrenç mahluklar o bir can nasıl kıydınız ona vicdansız merhametsiz zalimler inşallah aynı şey başınıza gelir. .
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HAKK: yapanı bulun ve öldürene kadar dövelim!!
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DESTEK: Destekliyorum sonrada o çukura atin gitsin ki anlasin nasil oluyormuş
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