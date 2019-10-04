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Türkiye'yi bekleyen Şampiyonlar Ligi kabusu!

Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılması için önemli olan ülke puanında kritik durum devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray evinde PSG'ye 1-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş yenilirken, Trabzonspor ve Başakşehir ise haftayı beraberlikle kapattı.

04.10.2019 10:56

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında PSG'yi konuk etti. Mücadeleyi Fransız ekibi 52. dakikada Icardi'nin attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray grupta 1 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir sahasında, Borussia Mönchengladbach'ın son dakikada attığı golle ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Başakşehir 1 puan ile grupta son sırada yer aldı.

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Vodafone Park'ta Wolves'i ağırladı. Karşılaşmayı 90+3'te Boly'nin attığı golle Wolves 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puansız bir şekilde grupta son sırada yer aldı.

Temsilcimiz Trabzonspor'da sahasında Basel'i konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor 1 puan ile grupta 3. sırada yer aldı.

ÜLKE SIRALAMASINDA İLK 10 ÖNEMLİ

Ülke sıralamalarında puana çok ihtiyacımız olduğu günlerde, temsilcilerimiz 8 maç sonunda henüz 3 puanla tanışamadı.

AVRUPA KUPALARINDAN PUAN SİSTEMİ

Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Elemelerde her galibiyete 1 puan, beraberliğe ise 0,5 puan veriliyor. Gruplar ve sonrasında ise galibiyetin puanı 2, beraberliğin puanı ise 1 oluyor. Bu puanların bir de bonusları bulunuyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor gruptan çıkmaları halinde ülke puanına 4'er puan daha dahil edecek. Ayrıca Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabildiği için ülke hanesine 2 puan eklendi

GALİBİYET VE BERABERLİK ÜCRETLERİ NELERDİR?

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonda rakamlar yükseldi. Açıklanana göre gruplara katılan takımlar 2 milyon 920 bin euronun sahibi olacak. Ayrıca galibiyet primi de 570 bin euroya yükseltildi. Bununla birlikte beraberlik sonucunda da takımlar 190 bin euro gelir elde edecek. Son 32 turuna kalan takımlar 500 bin euro bonus alacak. Bu rakam son 16 turu için 1 milyon 100 bin euro, çeyrek final için 1.5 milyon euro, yarı final için 2 milyon 400 bin euro, final için 4,5 milyon euro ve şampiyonluk halinde ise 8,5 milyon euro olacak.

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Türkiye'yi bekleyen Şampiyonlar Ligi kabusu!

Beşiktaş, Avrupa, Spor

YORUMLAR(25)
.:BENCE EN GÜZELİ OLUR . BİZİM TAKIMLARIMIZIN HİÇBİRİ ŞAMPİYONLAR LİGİNDE OYNAYACAK SEVİYEDE DEĞİL . UEFA KUPASINDA BELKİ BİRŞEYLER YAPABİLİRLER .
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ADINIZI YAZIN:avrupa fatoşları olmuşlar hepsi :))
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LİG BOZDU:seneye hepsi eleme oynar bu gidişle
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BLADE:ampüte takımını oynatsınlar.
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HOPPALA:Hak eden hak ettiğini alır ne işimiz var zaten buralarda
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KSK Lİ MESUT:HAKEMLERLE ŞAMPİYON OLACAKSIN. 28 MAÇTA 2 GALİBİYET ALMIŞLAR BİDE AVRUPALIYIZ DERLER. ARTIK ŞU FRANSIZ İNGİLİZ KIRMALARINI KOLLAMAYI BIRAKIN MHK VE TFF BUNLAR SÖMÜRGECİLER. ANCA YARIM AKILLI KAMİLLERİ, HAA PARDON CONCONLARI KANDIRIRLAR...
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MİKELENJELO:olm eşşekden adam olur sizden adam olmaz. ömrü hayatında avrupada bizim aldıgımız galibiyetin yarısını almamışsın daha mal mal konuşuyon.
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YUSUF YUSUF 3.5:sen git izmirde çiğdem ye
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VATANDAŞ:Galatasaray şampiyonlar ligi heyecanı yaşasın diye diğer takımlar puan kazanmak zorunda değiller. ayrıca iki kupa arasında ciddi gelir farkı var. eski sistemdeki gibi UEFA ve Kupa Galipleri kupası olsa, şampiyonlar ligine sadece şampiyonlar gitse durum çok daha farklı olur. Barcelonadan Madrite, Juventustan İntere, Manchesterden Chelsea Liverpool Bayern Dortmund hepsi şampiyonlar liginde. Cazibesi kalmadı
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HABER YANLIŞ:beşiktaş haftayı beraberlikle kapamadı
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