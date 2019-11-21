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Türkiye'yi çektiği büyüleyici görüntülerle tanıtıyor

Anadoluyu karış karış gezip görüntülüyorHaber-Kamera: Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)Fotoğraf ve video sanatçısı Halil Bekar, 'Show me Turkey' projesi ile Türkiye'nin az bilinen güzelliklerini kayıt altına alarak dünyaya tanıtıyor.

21.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:04
Anadoluyu karış karış gezip görüntülüyor
Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA)
Fotoğraf ve sanatçısı Halil Bekar, 'Show me Turkey' projesi ile 'nin az bilinen güzelliklerini kayıt altına alarak dünyaya tanıtıyor.
Fotoğraf ve video sanatçısı aynı zamanda da gezgin olan Halil Bekar hobi olarak başladığı işini projeye çevirdi. Halil Bekar, 'Show me Turkey' adını verdiği projeyle Türkiye'de az bilinen ancak turizm potansiyeli yüksek yerlere giderek, kamera ve drone ile büyüleyici görüntüler kaydetti. İngilizce olarak seslendirdiği videoları kurgulayan Bekar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda binlerce kişiye ulaşmayı başardı.
Bekar bugüne kadar Afyonkarahisar, Trabzon, Nevşehir, Artvin, Niğde gibi Anadolu'nun birçok şehrini gezip belgesel tadında görüntüler çekerek kurguladı.
"ELİMDEN GELDİĞİNCE ÜLKEMİ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUM"
Halil Bekar, Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için yola çıktığını söyledi. Bu konuda 'Show me Turkey' projesi ile elinden geleni yaptığını ifade eden Bekar, "Bana Türkiye'yi Göster projesi yaklaşık bir yıldır var. Bu proje ile beraber amacım Türkiye'yi dünyaya hak ettiği şekilde göstermek. Kendimizi ne kadar iyi ifade edebilirsek o kadar iyi anlaşılabileceğimizi düşünüyorum. Ben de bu yolda elimden geldiğince ülkemi dünyaya tanıtmak istiyorum. Bu proje dahilinde çeşitli illere gittik, çok güzel görüntüler aldık. Ben zaten hali hazırda fotoğraf ve videolar çekiyordum. Ama bunu nasıl proje haline getirebilirim, ülkeme fayda sağlayabilirim derdindeydim. Böyle bir proje aklıma geldi. Şehirleri tanıtırken en büyük kıstasım doğru zamanda doğru şehirde olmak. Daha az bilinen ama potansiyeli yüksek yerlere de gitmeye özen gösteriyorum. Favori bir yerim yok, Türkiye'de o kadar güzel yerler var ki." dedi
Türkiye'yi çektiği büyüleyici görüntülerle tanıtıyor

Türkiye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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