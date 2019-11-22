Haberler » Güncel » Türkiye'yi çektiği görüntülerle tanıtıyor - Haber

Türkiye'yi çektiği görüntülerle tanıtıyor

Fotoğraf ve video sanatçısı, aynı zamanda gezgin olan Halil Bekar, hobi olarak başladığı işini projeye çevirdi.

22.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:55Türkiye'yi çektiği görüntülerle tanıtıyor
Fotoğraf ve sanatçısı, aynı zamanda gezgin olan Halil Bekar, hobi olarak başladığı işini projeye çevirdi. Halil Bekar, Bana 'yi Göster (Show me Turkey) adını verdiği projeyle Türkiye'de az bilinen ancak turizm potansiyeli yüksek yerlere giderek, kamera ve drone ile etkileyici görüntüler kaydetti.
İngilizce olarak seslendirdiği videoları kurgulayan Bekar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda binlerce kişiye ulaşmayı başardı.
Bekar bugüne kadar Anadolu'nun birçok şehrini gezip belgesel tadında görüntüler çekerek kurguladı.
Halil Bekar, Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için yola çıktığını söyledi. Bu konuda 'Show me Turkey' projesi ile elinden geleni yaptığını ifade eden Bekar, "Bana Türkiye'yi Göster projesi yaklaşık olarak 1 yıldır var. Bu projede amacım Türkiye'yi dünyaya hak ettiği şekilde göstermek. Sonuçta kendimiz ne kadar iyi ifade edebilirsek o kadar iyi anlaşılabileceğimizi düşünüyorum. Ben de bu yolda elimden geldiğince ülkemi dünyaya tanıtmak istiyorum. Bu proje dahilinde çeşitli illere gittik. Bu şekilde projeye başladım. Şehirleri tanıtırken en büyük kıstasım doğru zamanda doğru şehirde olmak. Daha az bilinen daha çok potansiyeli olan yerlere gitmeye de özen gösterdik. Önümüzdeki dönemde yapacağım çekimlerde muhtemelen bu yönde olacak. Favori bir yerim olduğunu söyleyemem çünkü o kadar yer var ki. Hepsinin güzelliği o kadar farklı ki. Nemrut'ta bir gün batımı ayrı Kapadokya'da bir gün doğumu çok farklı. Muğla'da denizin altında balıkları seyretmek apayrı, Trabzon'da denizin üzerinde balık tutmak çok ayrı. Hepsinin yeri çok ayrı. Onun için belli bir yer diyemem genel olarak çok güzel bir ülkeye sahibiz. Bu güzellikleri göz önüne çıkarmaya çalışıyorum. Amacım bu. Türkiye'yi gezip güzelliklerini göstermek uzun zamandır aklımdaydı. Bu projenin amacı sadece dünyadaki insanlara Türkiye'yi göstermek değil bu arada. Diğer bir özelliği ise kendi insanımıza da önce Türkiye'yi keşfetmemiz gerektiğini aşılamak. Çok güzel bir vatanımız var" diye konuştu.
(Ahmet Akbuğa/İHA)

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:04 Diyarbakır'da Jandarmadan engelli gence akülü sandalye
16:02 HDP önündeki eylemde 81'inci gün (2)
16:00 Afyonkarahisar'ın "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyeliği' toplantıda değerlendirildi
15:59 İnönü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı
15:58 Rektör ve Akademisyenler, Gedik Kültür Merkezini gezdi
15:43 Kulisleri sallayan iddia: Gül ve Babacan 1 Aralık'ta Demokrat Parti'ye katılıyor
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
08:59 Külliye'ye giden CHP'li kim? Muharrem İnce, "Ben biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
07:03 ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye 'S-400'den kurtulun' çağrısı
22.11.2019 16:05:31