Son dakika! Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'yi düşman ilan edip daha sonra 6 Türk vatandaşını rehin alan General Hafter'in göçmen katliamına tepki gösterdi.Aksoy, "Bu saldırı insanlık suçudur. Uluslararası soruşturma açılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz.

HAFTER'LE YAŞANAN REHİNE KRİZİNDE NE OLMUŞTU?

General Hafter, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını" ve komuta ettiği birliklerine "bölgedeki Türk gemilerine ve tesislerine saldırmaları emrini verdiğini" belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Libya'nın içişlerine karışmakla suçlayan açıklamada, Türkiye'den Trablus'a inmek isteyen uçakların ve limanlara yanaşmak isteyen gemilerin düşman olarak görüleceği, Libya'daki Türk vatandaşlarının da tutuklanacağı ifade edilmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin Ankara'ya savaş ilanı anlamına geldiğini bildirmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter Güçleri'nin Türkiye'ye yönelik sözlerine yanıt vererek, "Hasmane tutum ve saldırıların bedeli çok ağır olacak. Düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldık" demişti.

6 Türk vatandaşı, Hafter güçleri tarafından rehin almıştı.

Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya'da bulunan Türk vatandaşlarıyla irtibat kurulduğunu sağlık durumlarının iyi olduğunun teyit edildiğini belirterek, "Alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılarak Türkiye'ye getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımız titizlikle faaliyetlerini sürdürmektedir" demişti.

Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 vatandaşımız kurtarılıp tekrar gemiye götürülmüştü.