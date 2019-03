Kaynak: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçmen özelliği taşıyan ülkenin bütün insanlarına sesleniyorum; sandığa gidiniz, gönlünüzden ne kopuyorsa ona göre oy veriniz. Ama Türkiye'yi düşünerek hareket ediniz ve Cumhur İttifakı'nın oluşturmaya çalıştığı yeni bir yönetim sistemini 2 - 3 tane belediyeye kurban etmeyin." dedi.Bahçeli, A Haber-ATV ortak yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, dünyanın bu konuya kayıtsız kaldığını ifade ederek, saldırıda kullanılan silahın üzerindeki yazılara dikkati çekti.Bunların İslamiyet'i hedef alan yaklaşımlar olduğunu belirten Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:"Bunların arkasında bir başka küresel zihniyet var. Bu zihniyet Ortadoğu'da kendini gösteriyor, Pakistan'da kendini gösteriyor. Ama bu olayın arkasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin durması lazım. Çünkü oradaki Müslüman kardeşlerimizi şehit ederken öbür taraftan Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan kişiyi hedef gösteriyor. Bu bir projedir. Bu bir manyağın yapacağı iş değildir. Ama projeyi hazırlayanlar bunu kime yaptıracak? Bir manyak, bir cani bulurlar. Bunlar büyük unsurların kullandıkları enstrümanlardır."ABD'nin, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıma yönündeki adımına ilişkin soruya Bahçeli, "Bir ülkenin toprak bütünlüğüne aykırı bir davranıştır, hukuk dışıdır ve kabul edilemez. Ama bunun sonucunda Trump çok büyük bir hataya düştüğünü fark edecek ve vazgeçecektir. Çünkü böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değildir." yanıtını verdi."Bir gece ansızın gelinebilinir"Terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlara dikkat çekilerek, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon beklentisinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, şunları söyledi:"Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dış politika uygulamalarında bunların hepsini zannediyorum geniş bir şekilde projelendirmiş gibi gözüküyor. Sabırla hareket ediliyor ve sonuç almada çok kararlı olduğu anlaşılıyor. Ama ben bu Kandil'deki ihanet yuvasının darmadağın edileceği kanaatindeyim. Oraya bir gece ansızın gelinebilinir, gündüz de gelinebilinir. Bir iş başlamıştır, devamı olur. Onun için 31 Mart akşamı güçlü bir sonuç alınmak suretiyle bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin elini kuvvetlendirmek lazım."Emeklilikte yaşa takılanlarBahçeli, "emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili konunun programlarında olduğunu belirterek, ancak böyle bir yapının bugünkü ekonomik şartlarda kaldırılamayacağının dikkate alınarak zamana yayılmak istendiğini ve buna da saygı duyulması gerektiğini söyledi. Bahçeli, "İleriki günlerde tekrar gündeme alınabilirse biz 49 milletvekili olarak verdiğimiz yasa tasarısının arkasında dururuz." dedi.Bahçeli, uzman çavuşların kadroya alınmasına yönelik çalışmayı MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in yaptığını ve bu konuda sonuç alacağı kanaatinde olduğunu söyledi."Cumhurbaşkanı ile siyaseten kanka"Devlet Bahçeli, kendisinin "Cumhurbaşkanı ile siyaseten kanka" olduklarına yönelik ifadesinin hatırlatılması üzerine, "Bugüne kadar ki samimi, dürüst, ilkeli davranışları neyle ifade edebilirsiniz? Uzun uzadıya anlatma imkanınız yok. Gerek de yok. Ama öyle bir kavram bulursunuz ki o sıcaklığı verir. Şu an için Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tüm meselelerin çözümünde buna ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Sosyal ve ekonomik konulardaki çözüm önerilerinde MHP'nin geçmişten bugüne kadarki ürettiği projeler, görüşler ve politikalar saklı kalmak kaydıyla bugünkü siyasi iktidara terör başta olmak üzere uluslararası ilişkilerde, her türlü konuda destek vereceğimizi ifade ediyoruz." dedi."Gündem ağır, kitap okuyacak vakit yok"Genellikle tarih ve siyaset içerikli kitaplar ile siyasi hatıratları okuduğunu aktaran Bahçeli, "Böyle gece gündüz okuyacak halimiz kalmadı. Çünkü gündem ağır, kitap okuyacak vakit yok." diye konuştu.Bahçeli, televizyonda "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz" ve "Bir zamanlar Çukurova" dizilerini izlediğini belirtti. "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz" dizisindeki "Şahin Ağa" karakterine dikkati çeken Bahçeli, "Onun her sözüne dikkat ederim. Kabadayılığın felsefesini yapıyor. Yol gösterici oluyor. Çok dengeli bir şey de... Delikanlılara önemli mesajlar da veriyor." dedi."İki üç tane belediyeye kurban etmeyin"Bahçeli, en önemli konunun 31 Mart günü yapılacak olan seçim olduğunu dile getirerek, "Seçmen özelliği taşıyan ülkenin bütün insanlarına sesleniyorum; sandığa gidiniz, gönlünüzden ne kopuyorsa ona göre oy veriniz. Ama Türkiye'yi de düşünerek hareket ediniz ve Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın oluşturmaya çalıştığı yeni bir yönetim sistemini 2 - 3 tane belediyeye kurban etmeyin." dedi.(Bitti)