"Türkiye'yi İşgal Projesi 15 Temmuz Kalkışması" paneli

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, "15 Temmuz 2016 tarihi Türkiye
Cumhuriyeti'nin bölgemizde ne kadar önemli bir devlet olduğu, Türkiye üzerinde nasıl planlar yapıldığı ve bu planların ne kadar uzun vadeli olduğunun anlaşılması açısından çok önemli." dedi.
Çufalı, üniversitenin Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'yi İşgal Projesi 15 Temmuz Kalkışması" konulu panelin açılış konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe girişimine topyekun bir direniş olduğunu ve büyük kahramanlıklar gösterildiğini söyledi.
Bu kutsal direnişle bugün de dimdik ayakta olduklarını belirten Çufalı, "Bu da milletimizin bir özelliği. Bundan sonra herhangi bir Türkiye üzerinde oynanacak planlarda artık 'Türk halkı sabırla sonucu bekleyecek, sandıkta oyunu kullanacak.' değil de 'Umulmadık bir anda topyekun bir direniş gösterecek.' düşüncesini Türkiye üzerine oynanan oyunları planlayanlar bir kere daha düşünecek ve ona göre planlarını yapmak zorunda kalacak." diye konuştu.
Çufalı, direniş açısından 15 Temmuz'un bir ilk olduğunu dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Biz Türk milleti olarak acıyla sevinci bir arada yaşamayı başaran ve bunu bir özellik olarak benimseyen bir milletiz. Bir taraftan acı, 251 şehidimiz, yaralılarımız var. İçimizde ifadesini pek edemediğimiz, karmakarışık duygular içerisinde, 'Bu ihanet nasıl bu kadar aramızdan, derinden ve bu kadar acımasız olur?' düşüncesiyle bir taraftan acıma ve moral bozukluğu içindeyiz. O açıdan 15 Temmuz'u anıyoruz. Diğer taraftan büyük bir zafer olduğu için de bunu kutluyoruz."
Türk milletinin iradesinin ortaya konulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Çufalı, "15 Temmuz 2016 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgemizde ne kadar önemli bir devlet olduğu, Türkiye üzerinde nasıl planlar yapıldığı ve bu planların ne kadar uzun vadeli olduğunun anlaşılması açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmanın ardından panel gerçekleştirilen oturumlarla devam etti. Daha sonra katılımcılar "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisini gezdi.