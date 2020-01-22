Japon otomotiv devi Toyota dünya genelinde tam 3.4 milyon aracını geri çağırdığını duyursada Türkiye 'yi kapsamıyor denilerek açıklama geldi! Geri çağırmaya konu olan araçların 2.9 milyon adedi Amerika'da yer alıyor. 2011-2019 model yıllarında olan Corolla, 2011-2013 Matrix, 2012-2018 Avalon ve 2013-2018 Avalon hibrit araçlar raporda yer almıştı.

2019 yılı Nisan ayında gerçekleşen iki önden hasarlı trafik kazasında, Amerika Ulusal Otoyol Trafiği Güvenliği (NHTSA)'nın raporunda, "Elektrik aşırı gerilmesinden dolayı markanın donanımları etkilenmiştir" notu yer almış.

Hava yastıklarındaki sorunu yaratan elektronik ünite bir otomobil tedarikçisi olan TRW Automotive tarafından ZF Friedrichshafen tarafından üretilmiş. Bu sorundan dolayı toplam olarak NHTSA'nın raporlarına göre 8 ölüm gerçekleşmiş olabilir. Hyundai, Kia ve FCA aynı sorundan dolayı toplam 2.5 milyon aracını geri çağırmıştı.

Bugün haber ajansları tarafından servis edilen "Toyota 3,4 Milyon Aracını Geri Çağırıyor" başlıklı habere yönelik açıklamada " Türkiye ve Avrupa'daki araçları kapsamamaktadır. Toyota, müşteri ve insan odaklı yaklaşımını her zaman göstermekte ve en küçük olası bir sorunu önceden önleme çabası içinde tüm imkanlarını hiçbir ticari kaygı taşımadan sonuna kadar kullanmaktadır." denildi.