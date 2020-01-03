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Türkiye'yi kayakta 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyatları'nda 7 sporcu temsil edecek

Türkiye, 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyatları'na kayak branşında 7 sporcuyla katılacak.

03.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:44 Türkiye'yi kayakta 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyatları'nda 7 sporcu temsil edecek
, 2020 Kış Gençlik Olimpiyatları'na kayak branşında 7 sporcuyla katılacak.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Lozan kentinde 9-22 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayakta, üç branşta 7 sporcu temsil edecek.
Gençlik Olimpiyatları'na katılacak sporculara başarılar dileyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Lozan'da ülkemizi ve federasyonumuzu temsil edecek 7 sporcumuza ve antrenörlerine başarılar diliyorum. En iyi sonuçları alarak ülkemize döneceklerine yürekten inanıyorum". değerlendirmesinde bulundu.
Kış Olimpiyatları'nda kayakta Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
1. Mina Baştan/ Alp disiplini
2. Derin Berkin/ Alp disiplini
3. Mine Kılıç/ Biatlon
4. Barış Oduncu/ Biatlon

5. Fatma Yavuz/ Kayaklı koşu

6. Özlem Ceren Dursun/ Kayaklı koşu

7. Mehmet Türün/ Kayaklı koşu

Türkiye, Lozan, Spor

Kaynak: AA

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