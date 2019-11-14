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Türkiye'yi sarsan engelli gence işkence olayında gencin annesi konuştu: Görüntüleri izleyince yere yığıldım

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Türkiye'de infial yaratan engelli gence işkence görüntüleri sonrasında gencin annesi konuştu. Sanıklara tepki gösteren anne, "Görüntüleri izleyince yere yığıldım" dedi.

14.11.2019 14:09 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:25

'yi sarsan engelli gence şiddet olayında mağdur A.H'nin annesi T.A. konuştu. A.H'yi streçe sarıp tekmeleyen, üzerine su döküp cinsel tacizde bulunan iki sanığın olaya "Şakaydı" demesi üzerine anne T.A, "Bir anne olarak beni düşünün. O görüntülerde şaka olacak bir durum var mı karar verin" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir pompa firmasında çalışan yüzde 50 engelli 18 yaşındaki A.H, iş yerinde çalışan F.K. ve N.S. tarafından eziyete maruz bırakıldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, N.S. ve F.K. isimli şahıslar, A.H'nin tüm vücudunu streç filme sarıp yere yatırdı ardından da tekme ve tokat atarak üzerine su döktü. Bir başka şahıs da durumu gülerek izlerken görüntüler A.S. isimli başka bir kişi tarafından çekildi.

PAYLAŞIMI GÖRÜNCE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu sırada A.H "Yapmayın" diye bağırırken şahıslar tavırlarını sürdürdü. Öte yandan şahıslardan N.S'nin engelli gence cinsel tacizde bulunduğu da görüntülere yansıdı. A.S. isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü WhatsApp grubunda paylaşılınca, A.H'nin eşi R.H. bu paylaşımı görüp suç duyurusunda bulundu. A.H. savcılığa verdiği ifadede, çekilen görüntülerin ikazına rağmen arkadaş WhatsApp grubunda paylaşıldığını ve N.S'den şikayetçi olduğunu belirtti.

"KARDEŞ GİBİ ŞAKALAŞTIK"

Sanık N.S. ise ifadesinde, A.H. ile her zaman "kardeş gibi" şakalaştığını, görüntüleri A.H'nin isteği ile arkadaşların bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştığını ifade ederek, "Sanırım istemeden de olsa şakanın dozunu biraz kaçırdık" dedi. Sanık F.K. de ifadesinde olayın şaka olduğunu ifade etti. Sanıklar soruşturma aşamasında yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemenin hazırladığı tensip zaptıyla tahliye edildi. Dosyanın ilk duruşması 21 Kasım'da olacak. Öte yandan A.H'nin annesi T.A. da yaşanan olay sonrası konuşarak sanıklara tepki gösterdi.

Anne T.A.

"İZLEYİNCE YERE YIĞILDIM"

T.A, "Çocuğum bir firmada çalışıyordu. Akşam eve kafası kanlı geldi. Bir şey demeden kuşlara yem vermeye gitti. Telefonuna mesaj gelmeye başlayınca eşi telefona bakmış ve görüntüleri görmüş. Yanıma ağlayarak geldi. Görüntüleri izleyince yere yığıldım. Hemen karakola gittik. İfadelerimizi aldılar ama adamlar 4 gün tutuklanmadı, sonra 4 ay boyunca tutuklu kalıp salındılar. Bu görüntülerin şakaya benzer bir tarafı varsa ben davacı olmam. Cümle alem gördü. Bir anne olarak beni düşünün. O görüntülerde şaka olacak bir durum var mı karar verin. Oğlum hepten kötü oldu. Çocuğu ile ilgilenmiyor, yemek yemiyor. 21 Kasım'da duruşma var. O insanların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Çocuğumu streçe sarmışlar, su döküyorlar, tekmeliyorlar. Zorla öpmeye çalışıyorlar, taciz ediyorlar. İyi ki o görüntüyü gördük. Belki de çocuğuma daha kötü şeyler yapacaklardı. Görüntülerin tamamını izleyemedim bile. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Hepimiz perişanız" diye konuştu.

Av. Oğuzhan Bizkevelci ve Anne T.A

"ŞAKA OLMADIĞI AÇIK"

A.H'nin avukatı Oğuzhan Bizkevelci, "Müvekkilimin istismara ve eziyete uğradığı dosyadaki delillerle açık bir şekilde ortada. Gereken savunmayı yaptık ama mahkeme tensip zaptıyla tahliye kararı verdi ama İzmir mahkemelerinin adaletine güveniyoruz. Sanıkların kaçma ve delil karartma şüphesi var. Olaydan bir utanma ve pişmanlık yaşamadıklarını gördük. 'Şaka amaçlı' diyorlar. Şaka amaçlı olmadıkları videolara yansıyor. Bu cinsel amaçla çekilmiş bir videodur. Biz ilk duruşmada İzmir mahkemelerinin adaleti sağlayacağına güveniyoruz. Bakanlığın dosyayı takip ettiğini duyduk. Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de 18 yaşındaki A.H. isimli yüzde 50 engelli şahıs, akıllara durgunluk veren bir şekilde iş yerinde çalışan iki şahıs tarafından eziyete maruz kalmıştı. Yargıya taşınan olayda, iki şahsın olayı "şaka" olarak adlandırması ise dikkat çekmişti.

Engelli genci streç filme sarıp cinsel tacizde bulundularEngelli genci streç filme sarıp cinsel tacizde bulundular

Türkiye'yi sarsan engelli gence işkence olayında gencin annesi konuştu: Görüntüleri izleyince yere yığıldım

Türkiye, Anne, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (11)
SEMİH:türkiyede adalet sistemi garip
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EMİNE:O Büyük Mevlam sizi kahretsin . İğrenç vicdansız kitapsız şerefsiz yaratıklar. . . .
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:(((((((((((((((:enğeli çalıştırılan firmaları bence denetlenmeli ve engeli personele psikoğol olması gerek allah korusun benim evladıma yapacaklar değil 3 kişi orda 50 kişide olsa allah muhafaza artık düşünemiyorum bunların cezaları aynısı değil daka kötüsünü yapacan
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AHMET:allah bunları yapanların da onları serbest bırakan hakim ve savcılarında belasını versin. Türkiyede adaletin çivisini çıkaranlarında adalet kurumunda çalışıp hiç bir iş yapmadan ve utanmadan evine giden bütün çalışanlarınında allah belasını versin. o kadar para ödeniyor adalet, bu alçaklar zorla cinsi istismar yapıyorlar. bunları şaka olsun diyenleride, onları serbest bırakanlarıda allaha havale ediyorum.
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ADINIZI YAZIN:İnsanmısınız ulan siz
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....:Nasıl Bir zihniyet yav bunu yapanlar. . . .
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RACO:kimin gücü kime yeterse
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MERVA:Allah belasını versin bunu yapanların
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KELAMİMİLLİ:Allah''ı kitabı unuttuk , ne merhamet kaldı , ne edep ne adap !! Ne insanlık kaldı ne adamlık. . . Edepsizliğin , ahlaksızlığın adı şaka oldu. . . Karaktersiz , cibilliyetsiz , şeref yoksunu insanların sayısı aldı başını gitti. . . . Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok, kılavuzun gereği yok yolun sonu görünüyor. . .
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XX:Bunlarin vicdanlari yok olmus
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