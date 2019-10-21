Türkiye'yi tehdit eden Lindsey Graham itiraf etti: İsrail'i korumak bir numaralı hedefimiz

Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Fox News televizyonuna yaptığı konuşmada, cumartesi akşamı Trump ile yaptığı görüşmede, Suriye'deki hedefleri ele aldıklarını ve DEAŞ'lı teröristlerle mücadele konusundaki görüşmelerinden cesaretlendiğini söyledi.

Suriye'de tarihi çözümlerin olacağına dair oldukça iyimser olduğunu dile getiren Graham, "Türkiye ve Kürtler arasında askerden arındırılmış bir bölgemiz olduğundan emin olmalıyız. Kürtler DEAŞ'ı defetmekte bize yardımcı olan müttefiklerimizdi. 10 bin askerlerini kaybettiler, biz de 4 yılda sekiz. NATO müttefikimiz Türkiye'yi, terörist olarak gördükleri Kürtlerin unsurlarından koruyalım. Askerden arındırılmış bir bölge, Amerika tarafından değil, uluslararası güçler tarafından işgal edildi, ancak biz de hava gücü sağladık" diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVDÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol güvenliğini sağlama konusunda geniş bir perspektiften baktığını söyleyen Graham, "Petrol alanlarının İranlıların eline geçmemesini sadece reddetmeyeceğiz, bize DEAŞ'ı yok etmek ve yok olmuş halde tutabilmek için yardımcı olan YPG/PKK ile petrol alanlarının yenilenmesinde bir iş ortaklığının eşiğinde olduğumuza ve geliri İranlılar'ın değil, Esad'ın değil onların alacağından emin olacağımıza inanıyorum. Bu gelecekte bize gösterdikleri sadakatin ödenmesinde yardımcı olacaktır." dedi.

"İSRAİL'İ KORUMAK 1 NUMARALI HEDEFİMİZ"

Graham, " İsrail'i korumak bir numaralı hedefimiz. Biz bunu çok küçük bir güçle yapabiliriz. Ben oldukça iyimserim. Bu bize çok iyi dönebilir" ifadelerini kullandı.

Trump'ı Suriye'den çekilme konusunda eleştirdiğinin anımsatılması üzerine Graham, Kürtleri bırakırlarsa gelecekte kimsenin kendilerine yardımcı olmayacağına inandığını dile getirdi.

LİNDSAY GRAHAM KİMDİR?

64 yaşındaki Lindsay Graham, 2003'ten bu yana ABD Senatosu'nda görev yapıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri arasındaki Graham aynı zamanda, Trump hakkında açılan görevden azil soruşturmasının Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya geçerek devam etmesi halinde, konuyu ele alacak olan komisyonlar arasında yer alan Adalet Komisyonu'nun de başkanı.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Senatör Jim Inhofe de, Trump'ın ABD'nin hava gücünü bölgede kullanmasına gerek olduğunu anladığını kaydetti.

Inhofe yazılı açıklamasında, "ABD IŞİD üzerindeki baskısını sürdürmek için hava gücünü korumalı, rakiplerimiz Rusya ve İran'ın mevcut durumu kullanmalarını önlemeli ve alandaki ortaklarımızı korumalı" ifadelerini kullandı.