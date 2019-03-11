Türkiye'yi Yine AĞÇED Temsil Edecek

3 - 7 Mart tarihleri arasında Antalya Limak Limra Hotel'de gerçekleştirilen 2019 Türkiye Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Yarışması'nda dereceye giren sporcumuz Cafer KOPAN, 80 kg'da sağ ve sol kolda Türkiye 2.si olarak ülkemizi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil hakkı kazandı.

Yaklaşık üç yıldır AĞÇED sporcusu olarak farklı başarılara imza atan Cafer KOPAN yarışmaya bilek güreşi antrenörü Sezer ATAŞ ve AĞÇED sporcularıyla birlikte katılım sağladı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness Bilek Güreşi Federasyon başkanı Niyazi KURT Bey'in de tebrik ettiği sporcumuz başta AĞÇED yönetim kuruluna, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Sayın Cihan DEMİR Bey'e ve desteklerini ve dualarını eksik etmeyen tüm Ağrılılara teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Bültenler