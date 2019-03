Türkiye'yi Yönetebiliriz Hesabı İçerisindeler"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "İstediğimiz gibi Türkiye'yi yönetebiliriz' hesabı içerisindeler. 31 Mart'ta AK Parti oylarının belli bir oranın altına düşmesi halinde bu hain projelerini gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlar." dedi.Canikli, partisince Tirebolu ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, siyasetçilere güç verenin arkasındaki faktörün kamuoyu desteği olduğunu belirtti.Kamuoyu desteği olduğu sürece siyasetçinin sesinin gür çıktığını ifade eden Canikli, "Bugüne kadar bizim Ankara'da sesimiz gür çıkıyorsa, Cumhurbaşkanımızın hem Ankara'da hem de dünyanın bütün ülkelerinde sesi gür çıkıyorsa arkasındaki bu güçlü destek sayesindedir." diye konuştu.Canikli, siyasetçinin arkasındaki gücün çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:"Yani Cumhurbaşkanımıza 'one minute' dedirten, Avrupa'nın, Amerika'nın merkezinde 'dünya beşten büyüktür' dedirten güç nereden geliyor? Milletimizin verdiği o güçlü destekten geliyor. Şimdi 31 Mart seçimleri vasıtasıyla bu gücü azaltmaya çalışıyorlar, bu gücü kırmaya çalışıyorlar. Şöyle düşünüyorlar, 'Türkiye çok olmaya başladı, çok ileri gitti', hakikaten gittik bundan çok rahatsız oluyorlar.""Onları rahatsız etmeye devam edeceğiz." diyen Canikli, "Şimdi 'bu gücü nasıl kesebiliriz, eğer arkalarındaki gücü kesersek bu kadar sesi çıkmaz, biz de istediğimiz gibi Türkiye'yi yönetebiliriz' hesabı içerisindeler. 31 Mart'ta AK Parti oylarının belli bir oranın altına düşmesi halinde bu hain projelerini gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.Nurettin Canikli, Türkiye'nin geçen yıl dünyanın tüm ülkelerine sattığı silah ve savunma ürünleri ihracatından 2 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:"2002'den öncesinde sıfıra yakın bu rakam ve son derece sofistike ürünler, teknoloji içeren ürünler. Daha önemlisi artış oranı her yıl çok fazla, 2017'de artış oranı yüzde 95, 2018'de yüzde 170, bunlar onların gözlerini korkutuyor. 'Eğer Türkiye'yi biz durduramazsak silah satacak yer bulamayız' diyorlar. 2 milyar dolarlık rakam onları korkutuyor. 'Bu hızla giderse Türkiye'yi durduramayız onun için durdurmamız lazım, durdurabilmemiz için de güçlü yönetimi, güçlü liderliğin arkasındaki gücü zayıflatmamız lazım' diyorlar, bunu gizlemiyorlar, zaten her yerde açıkça söylüyorlar."