Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı Haziran'da yüzde 18.05 arttı

Türkiye
'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı Haziran ayında yüzde 18.05 artarak 5 milyon 318 bin 984 kişiye ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınır giriş çıkış istatistiklerine göre yurtdışından gelen ziyaretçi sayısı Haziran ayında yüzde 18.05, yılın ilk altı ayına göre de yüzde 13.2 artışla 18 milyon 76 bin 506'ya yükseldi.
Haziran ayında Türkiye'yi 5 milyon 318 bin 984 yabancı ziyaretçinin ziyaret ettiği belirtilirken, Türkiye'ye en çok ziyaretçi Rusya
ve Almanya
'dan geldi. Türkiye'yi Almanya'dan ziyaret eden ziyaretçi sayısında Haziran aynında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.06 payla 588 bin 508 kişiye olurken Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 19.47 payla 1 milyon 35 bin 745 kişiye oldu. İngiltere'den gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 2019 Haziran ayında yüzde 6.76 payla 359 bin 462 oldu.
Yılın ilk altı aylık döneminde de ziyaretçi sayısında Rusya yüzde 14.99 pay ve 2 milyon 378 bin 439 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Rusya'yı sırasıyla sırasıyla yüzde 9.97 pay ve 1 milyon 560 bin 251 ziyaretçi ile Almanya ve yüzde 6.84 pay ve 1 milyon 236 bin 280 ziyaretçi ile de Bulgaristan takip etti.
Verilere göre Türkiye'ye gelen yabancıların en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller İstanbul, Antalya ve Edirne oldu.