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Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Tokat'ta başladı

Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Tokat'ta başladı.

05.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:10Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Tokat'ta başladı
Yıldızlar Güreş Şampiyonası, 'ta başladı.
Ali Yücel Salonu'nda düzenlenen organizasyonun açılış seremonisinde sporcular, "Başımız sağ olsun" pankartı açarak asker selamı verdi.
Vali Ozan Balcı, bir süre müsabakalarını izlediği sporculara başarı diledi.
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da organizasyona 70 ilden 1100 sporcunun katıldığını belirterek, "Genç sporcu kardeşlerimiz bir taraftan rekabete girecek, diğer taraftan madalyalarını alacaklar. Ayrıca Tokat'a güzel bir güreş ziyafetini sunmuş olacaklar." diye konuştu.

Türkiye, Tokat, Spor

Kaynak: AA

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5.03.2020 18:16:11