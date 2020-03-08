Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası Tokat'ta sona erdi
Tokat'ta, Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası gerçekleştirildi.
08.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:24
Tokat 'ta, Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Müdürlüğü faaliyet programı kapsamında Ali Yücel Spor Salonu'nda 3 gündür devam eden güreş müsabakaları yapılan final maçları ile tamamlandı.
Serbest stil erkekler takım klasmanında 135 puanla Tokat birinci, 110 Puanla İstanbul ikinci ve 100 puanla Bursa üçüncü oldu.
Dereceye girenlere ödülleri Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali tarafından verildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Müdürlüğü faaliyet programı kapsamında Ali Yücel Spor Salonu'nda 3 gündür devam eden güreş müsabakaları yapılan final maçları ile tamamlandı.
Serbest stil erkekler takım klasmanında 135 puanla Tokat birinci, 110 Puanla İstanbul ikinci ve 100 puanla Bursa üçüncü oldu.
Dereceye girenlere ödülleri Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali tarafından verildi.
Kaynak: AA
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