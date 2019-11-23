Türkiye Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Ligi müsabakaları başladı

Güreşte, dün yapılan minikler birinci ve ikinci lig finallerinin ardından bugün de yıldızlarda heyecan başladı.

Türkiye Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Ligi müsabakaları Afyon Tınaztepe Spor Salonu'nda yapılıyor. 256 serbest, 237 grekoromen olmak üzere toplam 493 güreşçi kilolarında derece elde etmek için mindere çıkıyor. Bugün başlayan lig müsabakalarında ilk olarak elemeler yapılacak. Yarın repesaj ve final maçlarının ardından Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Ligi müsabakaları sona erecek.