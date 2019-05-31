Türkiye yılın ilk 4 ayında yaklaşık 9 milyon turist ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı verilere göre Nisan ayında Türkiye
, 3 milyon 293 bin 176 turist
ağırladı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Almanya
ve Rusya
'dan gelen ziyaretçi sayıları bir önceki yıla göre büyük artış gösterdi. Almanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 50'lere yaklaşan artış gözlemlenirken, Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında yaklaşık yüzde 35'lik artış yaşandı. Türkiye'ye gelen turistlerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralaması İstanbul
, Antalya
ve Edirne
şeklinde oldu. Türkiye turizmde Nisan ayı verilerine göre yüzde 24,01 artış yakaladı. Yılın ilk 4 ayındaki artış ise yüzde 12,22 oldu. Almanya ve Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayılarındaki artışlar yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,01 artış yakalayan Türkiye, yılın ilk 4 ayında ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi ağırladı. Nisan ayında yüzde 33,77 artış ve 391 bin 579 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu
birinci olurken, yüzde 47,55 artış ve 376 bin 59 yabancı ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 26,75 artış ve 256 bin 72 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan
üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İngiltere
ve Gürcistan
izledi. Yılın ilk 4 aylık döneminde ise Almanya yüzde 19,63 artış ve 803 bin 483 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Almanya'yı yüzde 27,45 artış ve 738 bin 784 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan ikinci sırada, yüzde 35,46 artış ve 710 bin 293 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu üçüncü sırada izledi. Rusya'yı sırasıyla İran
ve Gürcistan takip etti.
(İHA)
Kaynak: İHA
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