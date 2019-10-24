Fahrettin Altun: YPG elebaşı Mazlum Kobani'ye meşru bir politik figür gibi davranılmasından endişe duyuyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e meşru bir politik figür gibi davranılmasından duyulan endişeyi dile getirdi.

Altun, Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD'li bazı yetkililer ve politikacıların, "Mazlum" olarak da bilinen Ferhat Abdi Şahin'e meşru bir siyasi figür olarak davranmalarından derin endişe duyduklarını kaydetti.

INTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARIYOR

Altun, "Ferhat Abdi Şahin, ABD ve diğerlerinin terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın üst düzey lideri ve kanun kaçağı. Şahin, Interpol kırmızı bülteniyle aranıyor. Türk güvenlik güçlerini, bir NATO ordusunu ve sivilleri hedef alan birçok terör saldırısı nedeniyle aranıyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN MAZLUM KOBANİ'YE SKANDAL "TEŞEKKÜR" TWEETİ

Donald Trump, Twitter'dan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde yöneticisi Mazlum Kobani için skandal bir paylaşıma imza attı. Trump paylaşımında, "General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. Lütfen en içten saygılarımı Kürt halkına iletin. Seni yakın bir zamanda görmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Trump'ın kullandığı ifadeler, 'YPG'li terörist Mazlum Beyaz Saray'a davet edildi' şeklinde algılandı.

SKANDAL MEKTUPTA DA TERÖRİSTBAŞININ İSMİ GEÇİYORDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıkmıştı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istiyor.

LİNDSAY GRAHAM DA TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD'li Cumhuriyet Senatör Lindsay Graham da, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, teröristbaşı Mazlum Kobani'ye teşekkür etmişti. Graham açıklamasında, "Suriye'deki Suriye Demokratik Güçlerinin Komutanı General Mazlum Abdi ile konuştum. Mazlum Abdi, Trump yönetiminin şiddeti durdurma çabalarını takdir ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanı Mazlum Abdi ile video konferans yoluyla görüştüğü belirtilmişti.

KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYOR

Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği ve asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist Mazlum Kobani, Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.