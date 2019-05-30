Türkiye - Yunanistan: 2-1

STAT: Antalya

HAKEMLER: Radu Petrescu (xx), Radu Ghinguleac (xx), Vladimir Urzica (xx) (Romanya)

TÜRKİYE: Uğurcan (xxx)- Çağlar (xxx), Kaan Ayhan (xx), Nazım Sangare (xx), Umut Meraş (xx), Okay Yokuşlu (xx)(Dk.61 Mahmut Tekdemir xx), Ozan Tufan (xx)(Dk.46 Oğuzhan Özyakup xx), Cengiz Ünder (xxx)(Dk.80 Emre Belözoğlu), Yusuf Yazıcı (xx)(Dk.46 İrfan Kahveci xx), Kenan Karaman (xxx)(Dk.46 Abdülkadir Ömür xx), Cenk Tosun (xx)(Dk.55 Güven Yalçın xx)

YUNANİSTAN: Paschalakis (xx)- Valerianos (xx)(Dk.54 Bauchalakis x), Siopis (xx)(Dk.75 Mantalos x), Koulouris (xx), Fortounis (xx), Pelkas (xx)(Dk.46 Kolovos xx), Masouras (xx)(Dk.65 Ntourmisai x), Mavrias (xx)(Dk.73 Kotsiras x), Kourbelis (xx), Samaris (xx), Koutris (xx)(Dk.46 Stafylidis x)

GOLLER: Dk.11 Cengiz Ünder, Dk.17 Kenan Karaman (Türkiye) Dk. 90+4. Kourbelis (Yunanistan)

SARI KARTLAR: Oğuzhan Özyakup (Türkiye), Kourbelis (Yunanistan)

A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 Elemeleri öncesinde özel maçta karşılaştığı Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti. Milli Takımımızın gollerini 11'inci dakikada Cengiz Ünder ve 17'nci dakikada Kenan Karaman, Yunanistan'ın golünü ise 90+4'te Kourbelis kaydetti.

Ay yıldızlı takım 2015'te tamamlanan Antalya Stadı'nda 9'uncu, bu şehirdeki ise 11'inci maçını Yunanistan ile oynadı.

Milli takım, Antalya Stadı'nda oynadığı ikisi resmi 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gol atan Türkiye, kalesinde ise 5 gol gördü.

Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun seremoniye kucağında bebeğiyle çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Paschalakis tokatladı.

11. dakikada Cenk Tosun'un ceza alanı içine ortasında, Yusuf tek pasla Cengiz Ünder'i topla buluşturdu. Cengiz'in kale önünde kontrol edip sol ayağıyla vurduğu top ağlara gitti: 1-0.

17. dakikada Yunanistan defansının ceza alanı içinden uzaklaştıramadığı topu Cengiz Ünder, sağ çaprazda Kenan Karaman ile buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutu kaleci Paschalakis'in sağından ağlarla buluştu: 2-0.

24. dakikada Samaris'in ceza alanı dışı, kaleyi karşıdan gören bir noktadan sert şutu kalecinin sağından yan direğe çarparak auta gitti.

39. dakikada Yusuf Yazıcı ceza alanı dışı sağ çaprazından serbest vuruş kullandı. Kale önünde topa yükselen Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunu kaleci tokatlayarak kornere gönderdi.

40. dakikada Fortounis'in ceza yayı üzerinden sert şutu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından az farkla auta çıktı.

İlk yarı Türk Milli Takımı'nın 2-0'lık üstünlüğü ile kapandı.

49. dakikada Cengiz Ünder'in yerden pasında kale önünde topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşu kalecinin ayağından oyun alanına geri döndü.

50. dakikada Kolovos'un ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

79. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Bouchalakis geçti. Bu futbolcunun ortasında arka direkte topla buluşan Kourbelis'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

83. dakikada Abdulkadir-Mahmut-Güven paslaşmasında penaltı noktası üzerinden Güven'in sert şutunu kaleci çıkardı.

90+4'de ceza alanında oluşan karambolde topu önde bulan Kourbelis'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

- Antalya