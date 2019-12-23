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Türkiye-Yunanistan hattında gerilim artıyor! Atina, dört olası senaryo üzerinde duruyor

Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşmaların ardından haftalardır gerilimin dinmediği Doğu Akdeniz'de yaşananlarla ilgili Yunan basını, son gelişmeleri değerlendirdi. Kathimerini gazetesi, Atina ve Ankara arasındaki gerilimde Türkiye'nin olası dört hamlesi ile ilgili planların masada olduğunu açıkladı.

23.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:06

ile arasında imzalanan mutabakat muhtıralarının ardından Doğu Akdeniz'de Türkiye ile arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Yunanistan'ın yüksek tirajlı gazetelerinden Kathimerini, bölgedeki gelişmelere ilişkin kapsamlı bir yayınladı. Atina yönetiminin "zorlu bir Ocak ayına" hazırlandığını ifade eden gazete, Yunanistan'ın iki kollu bir strateji izleyeceğini okuyucularına duyurdu.

Yunanistan'ın bir kolda diplomatik inisiyatif alarak bu konuda çalışacağı belirtilirken diğer koldan da farklı senaryolar üzerinde durduğu aktarıldı.

"ATİNA YÖNETİMİ DÖRT OLASI SENARYO ÜZERİNDE DURUYOR"

Kostas Papadiokos imzalı haberde, "Atina, yükselen gerilimde dört olası senaryo üzerinde duruyor. İlki ve en yumuşağı Türkiye'nin bir araştırma gemisiyle Girit'in güneyine yakın fakat Libya'ya ait bir bölgede seyir alması. İkinci senaryo Türkiye'nin araştırma gemisini Yunanistan'a göndermesidir. Üçüncü senaryoda ise Türkiye'ye ait araştırma gemisinin Yunanistan'a savaş gemileriyle birlikte girmesidir. Dördüncü senaryo ise Türkiye'ye ait araştırma gemisi ve savaş gemileriyle birlikte savaş uçaklarının da Yunanistan hava sahasına girmesidir" ifadesi kullanıldı.

KARDAK KRİZİNDEN BERİ İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EN BÜYÜK KRİZ

1996 yılında yaşanan Kardak Kayalığı krizinden beri iki ülke arasındaki en büyük kriz olarak lanse edilen Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili geçen hafta yapılan bir araştırma her 10 Yunan'dan 6'sının bu krizden rahatsız olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Türkiye-Yunanistan hattında gerilim artıyor! Atina, dört olası senaryo üzerinde duruyor

Yunanistan, Türkiye, Libya, Dünya, Ekonomi, Güncel


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