Türkiye-Yunanistan maçına doğru

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacakları hazırlık maçlarını kazanmak istediklerini söyledi.Şenol Güneş, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptıkları otelde, milli oyuncu Cenk Tosun ile birlikte basın toplantısı düzenledi.2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile yapacakları önemli müsabakalar olduğunu hatırlatan Güneş, bu karşılaşmalar öncesi yarın Yunanistan'la, 2 Haziran Pazar günü de Özbekistan'la özel maçlara çıkacaklarını aktardı.Hazırlık maçlarında, daha önce kadroya çağırdıkları ama oynatamadıkları oyuncuları düşündüklerini dile getiren Güneş, "Sakatlık, başarı, başarısızlık gibi yıpranmaları da değerlendirip, hazırlık yapmak zorundayız. Sayıyı da fazla tuttuk. Hem antrenman hem de bu oyuncuların birlikte düşünmesini sağlama amaçlı toplantılar yapıyoruz. Süre çok kısa. O yüzden yoğun olmak zorundayız. Sadece müsabakada değil, antrenmanda da oyuncularımıza ne düşündüğümüzü anlatıyor, ortak noktayı bulmaya çalışıyoruz. Takımın ana savunmasında, adam adama markaj olduğunda neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Takım olarak kulüplerin savunma ve hücum anlayışlarında farklılıklar var. Biz hepsini yapmak zorundayız." diye konuştu.Üst seviyede futbol oynatabilmek için, oyuncuların yeteneklerini geliştirmek durumunda olduklarına dikkati çeken tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:"Yunanistan ve Özbekistan maçlarını kazanmak istiyoruz. Hedefimiz her maçı kazanmak. Ama kazanırken ayrıca neleri kazanacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bunu yüklemeye çalışıyoruz. Bu yüzden milli takımın 15 günlük kampının ilk gününden itibaren bu çalışmayı yapıyoruz. Takımın oyun felsefesini anlatmaya çalışıyoruz. İki maçta da kısmen yapmaya çalıştık. Hızlı bir değişim oldu. Takım bütünlüğü içerisinde blokların kapanması, hücuma geriden başlamak ama baskı geldiği zaman topu uzun atmanız gerekiyor. Bazen İzlanda'nın yaptığı gibi rakip size uzun top attığı zaman, hazır olmanız gerekiyor. Kamp içerisinde oyuncuların bildiklerini, kendi aklımızın yettiğince işleyerek, takım olgusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da sezonun verdiği yorgunluğu gidermeye çalışıyoruz. Tatile de ihtiyaç var. Bu oyuncular uzun bir sezondan geldiler. Arkadaşları tatile gitti. Bunlar milli takıma şerefle, onurla, sorumluluk alarak geldikleri zaman, dinlenme yapmalarını da istiyoruz. Aynı zamanda özellikle Fransa ve İzlanda maçları için, performansı daha üst düzeye çıkarmak için bir çalışma yapıyoruz. Bazen çift, bazen tek idman yapıyoruz. Taktik idmanla anlatmaya çalışıyoruz.""Ozan, büyük başarılar kazanacak"Milli oyuncu Ozan Kabak'ın burnunda parçalı kırık olduğu için kamptan ayrıldığını, bu duruma üzüldüklerini dile getiren Güneş, ancak kadroda sayısal anlamda bir sıkıntılarının olmadığını belirtti.Güneş, Ozak Kabak'ın oynatmayı düşündüğü oyuncular arasında olduğunu dile getirerek, "Geçen maçta da ufak tefek rahatsızlığı oldu. Ama yaşı genç, futbol hayatı çok daha büyük başarıları getirecektir." ifadelerini kullandı.Cenk Tosun'un takımında forma şansı bulamadığını aktaran Güneş, antrenmanlarda ve oynadığı milli maçlarda ise çok iyi performans sergilediğini kaydetti. Güneş, Cenk'in yanı sıra Çağlar Söyüncü gibi takımında fazla forma giyemeyen ve milli takım kadrosuna çağrılan futbolcuları oynatacağını ifade etti."Grup birincisi oluruz"Şenol Güneş, Dünya Kupası'nı kazanan ve FIFA sıralamasında ikinci sırada olan Fransa ile oynayacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:"Biz Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. O günden bugüne mesafe alındığını düşünmüyorum. Fransa hem dünya birincisi hem de kadrosu o yükü taşıyacak disiplinde ve heyecanlı. Avrupa'da en çok üreten ülkelerden biri Fransa. Bu başarıyı tesadüfen almıyor. Dünya Kupası'nda birinci olan takımla oynayacağız. Bu tespittir, teslimiyet değildir. Fransa karşısına çıkıp, savunma ve hücum yapacağız. Her şeyi yapacağız. Oyun felsefemizde hücum da savunma da olacak. Arzumuz Fransa'yı yenmek. Olmadı berabere kalmak. Mağlup olmak için çıkmayacağız. Öyle bir hedef kimin olur? Çocuğa söyleseniz, kaybetmeyi sevmez. Gücümüzü görme şansımız olacak. Tek şanssızlığımız, Fransa maçından bir gün sonra yenilenme yapacağız ve ardından İzlanda'ya gideceğiz. İki takımla üst üste biz oynayacağız. Diğerlerinde araya zaman giriyor. Ben takımın taşıyacağını düşünüyorum. Öncelikle hedefimiz Fransa maçı. Şu anda İzlanda aklımızda yok. O maç daha farklı olacak. İzlanda'ya kaybettiğimiz birçok maçta bizi fizik olarak ezdiler. Uzun topta ezdiler. İkili boğuşmada oyun boyunca ezdiler. Fransa maçında ofansif ve defansif düşüncemizi uygulamaya çalışacağız. Yarın karşılaşacağımız Yunanistan'la benzer özellikleri var. Tabii Fransa çok üst seviyede. Daha önce Konya'da yine o heyecan, o duyguyla Hollanda ve İzlanda'yı yendik. Bu anlamda Konya bizim için iyi bir kent. Bu maçtaki heyecan ve coşku, sahadaki oyuncuların sinerjisiyle birleşirse, düşündüğümüz sonucu alırız. Bu hem puan hem de moral için iyi olur. Bu maçı kazansak da kaybetsek de İzlanda maçı çok önemli. Grupta en güçlü takım Fransa olduğuna göre, bizim ilk hedefimiz İzlanda'yı bertaraf etmek. Fransa'yı yener veya berabere kalır, İzlanda'yı yenersek, o zaman grup birincisi oluruz.""Bu takımın hedefi, vizyonu var"Sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılan Ozan Kabak'ın yerine kimi çağıracağı yönündeki soru üzerine Şenol Güneş, Hüseyin Türkmen ve Mert Müldür'ü düşündüğünü ancak her iki oyuncununda alt yaş milli takımlarında olduğunu belirtti.Mert Müldür'ü hem sağ bek hem de stoper oynadığı için görmek istediğini anlatan Güneş, "Maçı var. Gelseydi yarınki maçta onu da görmek isterdim." açıklamasını yaptı.Güneş, yarınki Yunanistan maçının sıcak bir havada oynanacağını vurgulayarak, "Takımın elinden gelenin en iyisini yapacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Bu takımın hedefi, vizyonu var. Bunun için çalışmalı. Yarın da herkes milli ruhla, heyecanla, yüzde yüzünü vermeli. Bunu bekliyorum. İzleyenlerin keyif alacağı maç olması için yarın sahada olacağız." şeklinde konuştu.Basın toplantısının ardından A Milli Takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir antrenman yaptı.Antalya Stadı'nda yarın yapılacak Türkiye-Yunanistan maçı, saat 21.00'de başlayacak.