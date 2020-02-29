Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

Avrupa 'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen, başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne 'ye geldi. Yunanistan 'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplanan düzensiz göçmenler, tampon bölgedeki ormanlık alanda bekleyişlerini sürdürüyor.

YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Düzensiz göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin müdahalesine maruz kalıyor, soğuk hava ve zorlu şartlarla mücadele ediyor. Sınırın sıfır noktasında Yunanistan güvenlik güçleri, bölgedeki güvenlik önemlerini arttırdı.

GAZ VE SES BOMBALARINA MARUZ KALIYORLAR

Sınır kapısında toplanan yaklaşık 3 bin düzensiz göçmen, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor. Yunan polisi havaya ateş açarak düzensiz göçmenleri kapıdan uzaklaştırmaya çalışıyor.

Yaklaşık 750 düzensiz göçmen, Yunan polisinin tel ve jilet kullanarak oluşturduğu tampon bölgede, kapıların açılacağı umuduyla bekliyor.

AĞAÇ DALLARIYLA YAKTIKLARI ATEŞİN ETRAFINDA ISINIYORLAR

Geceyi ormandan topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışarak geçiren, aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu düzensiz göçmenler, bir taraftan da olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Gece yağış nedeniyle ıslanan toprak zeminde naylonlarla soğuktan korunmaya çalışan düzensiz göçmenler, açlıkla da mücadele veriyor. Edirne Valiliği ve bazı sivil toplum kuruluşları insani yardım yapsa da düzensiz göçmenlerin sayısının giderek artması, yardımların yetersiz kalmasına neden oluyor.