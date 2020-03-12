Türkiye Yüzme Federasyonu, koronavirüs nedeniyle 17 organizasyonu erteledi
Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ve nisan aylarındaki 17 ulusal ve uluslararası organizasyonu erteledi.
12.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:12
Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ve nisan aylarındaki 17 ulusal ve uluslararası organizasyonu erteledi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen yurt içi ve dışı organizasyonlar şöyle:
Yüzme Branşı:
Meeting International FFN Golden Tour Camille Muffat (20-22 Mart, Fransa)
Türkiye Arena Uzun Kulvar 13 Yaş Kadın, 13-14 Yaş Erkek Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası (20-22 Mart, Türkiye-Mersin)
Tekirdağ Kupası (27-29 Mart 2020, Tekirdağ-Türkiye)
19 Uluslararası Yüzme Şampiyonası-Federasyon Karması (28-29 Mart, Bosna Hersek)
Romanya Uluslararası Yüzme Şampiyonası (26-29 Mart, Romanya)
Alternatif Takım Çok Uluslu Yıldızlar ve Federasyon Karması (3-5 Nisan, Sırbistan)
Çok Uluslu Gençler Yüzme Şampiyonası (4-5 Nisan, Yunanistan)
Çok Uluslu Yıldızlar Yüzme Şampiyonası (4-5 Nisan, Ukrayna)
İspanya Kupası (4-8 Nisan, İspanya)
Bulgaristan Açık Takım Şampiyonası (10-12 Nisan, Bursa, Trabzon TOHM, Bulgaristan)
11-12 Yaş Grup Müsabakaları (11-12 Nisan, Kayseri, Isparta, Sakarya, Ankara, İstanbul, Giresun-Türkiye)
FINA Coach Clinic (24-26 Nisan, İstanbul-Türkiye)
Atlama Branşı:
Uluslararası Gençler Atlama Turnuvası (23-26 Nisan, Almanya)
Tokyo 22. FINA Atlama Dünya Kupası (21-24 Nisan, Japonya)
Artistik Yüzme Branşı:
Dünya Serisi (25-30 Mart, Mısır)
Dünya Serisi (03-05 Nisan, Yunanistan)
Dünya Serisi (08-13 Nisan, Macaristan)
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen yurt içi ve dışı organizasyonlar şöyle:
Yüzme Branşı:
Meeting International FFN Golden Tour Camille Muffat (20-22 Mart, Fransa)
Türkiye Arena Uzun Kulvar 13 Yaş Kadın, 13-14 Yaş Erkek Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası (20-22 Mart, Türkiye-Mersin)
Tekirdağ Kupası (27-29 Mart 2020, Tekirdağ-Türkiye)
19 Uluslararası Yüzme Şampiyonası-Federasyon Karması (28-29 Mart, Bosna Hersek)
Romanya Uluslararası Yüzme Şampiyonası (26-29 Mart, Romanya)
Alternatif Takım Çok Uluslu Yıldızlar ve Federasyon Karması (3-5 Nisan, Sırbistan)
Çok Uluslu Gençler Yüzme Şampiyonası (4-5 Nisan, Yunanistan)
Çok Uluslu Yıldızlar Yüzme Şampiyonası (4-5 Nisan, Ukrayna)
İspanya Kupası (4-8 Nisan, İspanya)
Bulgaristan Açık Takım Şampiyonası (10-12 Nisan, Bursa, Trabzon TOHM, Bulgaristan)
11-12 Yaş Grup Müsabakaları (11-12 Nisan, Kayseri, Isparta, Sakarya, Ankara, İstanbul, Giresun-Türkiye)
FINA Coach Clinic (24-26 Nisan, İstanbul-Türkiye)
Atlama Branşı:
Uluslararası Gençler Atlama Turnuvası (23-26 Nisan, Almanya)
Tokyo 22. FINA Atlama Dünya Kupası (21-24 Nisan, Japonya)
Artistik Yüzme Branşı:
Dünya Serisi (25-30 Mart, Mısır)
Dünya Serisi (03-05 Nisan, Yunanistan)
Dünya Serisi (08-13 Nisan, Macaristan)
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Kaynak: AA
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