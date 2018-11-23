Türkiye Yüzme Federasyonu Mali Genel Kurulu Yapıldı

23 Kasım 2018 Cuma 15:58



23 Kasım 2018 Cuma 15:58

Türkiye Yüzme Federasyonu 5. Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.Gençlik ve Spor Bakanlığının konferans salonunda gerçekleştirilen mali genel kurulda, federasyonun 2017 ve 2018 yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edildi. Ayrıca 2019 ve 2020 tahmini bütçeleri de mali genel kurulda kabul edildi.Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, mali genel kurulda yaptığı konuşmada, "Sizler, bizim ailemizsiniz. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Sizinle aynı yolda yürümekten onur duyuyorum." dedi.Göreve geldikleri andan itibaren mutlaka hataları olduğunu ancak bunları en aza indirmek için gayret gösterdiklerini aktaran Yalçın, "Biz insanız, yaratılan bir varlığız. Elbette hata da yapacağız, eksiklerimiz de olacak ama biz bunların hepsini en aza çekelim, herkesle gönül birliği yapalım, herkesin gönlüne girelim dedik. Geldiğimiz günden itibaren 44 ile gittim. Gittiğim her yerde camiamız tarafından çok güzel karşılandım. Her defasında yeni bir projeyle gittik. Bundan önce de başkanlarımız oldu. Yüzmeye taş üstüne taş koyanlar, hepsinden Allah bin kere razı olsun. Hiçbirinin hakkında konuşmadık, konuşmayacağız. Çünkü onlar bizim değerlerimiz." değerlendirmesinde bulundu.Birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Yalçın, "Sizlerden aldığımız yetkiye dayanarak işlerimizi en iyi şekilde yürüttük, sporcularımızı en iyi şekilde temsil ettik. Başarılar da ortadadır. Gelecek bizim içindir. Biz hep birlikte Türkiye'yiz." diye konuştu.