Türkiye Yüzme Federasyonunun eski başkanlarından Fatma Sema Küçüksöz vefat etti
Türkiye Yüzme Federasyonunun eski başkanlarından, Fenerbahçe Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Vakfı Onursal Başkanı Fatma Sema Küçüksöz, hayatını kaybetti.
18.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:50
Türkiye Yüzme Federasyonunun eski başkanlarından, Fenerbahçe Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Vakfı Onursal Başkanı Fatma Sema Küçüksöz, hayatını kaybetti.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden iş insanı Fatma Sema Küçüksöz'ün naaşı, yarın saat 15.00'te Üsküdar Büyük Çamlıca Camisi'nden kaldırılacak ve Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden iş insanı Fatma Sema Küçüksöz'ün naaşı, yarın saat 15.00'te Üsküdar Büyük Çamlıca Camisi'nden kaldırılacak ve Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Ekonomi