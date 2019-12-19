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Türkiye Ziraat Kupası: Denizlispor: 2 - Altınordu: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Denizlispor, Altınordu'yu ağırladı.

19.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:34 Türkiye Ziraat Kupası: Denizlispor: 2 - Altınordu: 2 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında , 'yu ağırladı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ererken, bu sonuç ile Denizlispor tur atladı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Denizlispor savunmasında yapılan pas hatasından yararlanan Kemal Rüzgar ceza alanına girerek yaptığı düzgün vuruşla topu kalecinin yanından filelere gönderdi. 2-1

79. dakikada hızlı gelişen Altınordu atağında önündeki boş alanı değerlendiren Hüseyin Üner'in ceza alanı çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği top kaleciden döndü. Topu takip eden Kemal Rüzgar rakibini geçerek kendisinin ve takımın ikinci golünü attı. 2-2

90. dakikada Recep Niyaz'ın pası ile buluşan Burak Çalık'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut üstten auta gitti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın xx, Ata Yıldırım xx, Hakan Karabalcık xx

Denizlispor: Tolgahan Acar (Hüseyin Altıntaş dk. 78 ?), Kadir Kurt xx, Mbamba xx, Sedat Şahintürk xx, Asım Aksungur xx (Olcay Şahan dk. 71 x), Mehmet Akyüz xx, Estupinan xx, Recep Niyaz xx, Burak Çalık xx, Emre Sağlık xx, Sackey xx (Mustafa Yumlu dk. 67 x)

Yedekler: Ali Eren Yalçın, Murathan Sütçü

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Kahraman Demirtaş xx, Berkay Samancı xx, Kemal Rüzgar xx, Egehan gök xx, Ali Mert Aydın xx, Burak İnce xx, Yusuf Yalçın Arslan xx (Alperen Selvi dk. 46 x), Muzaffer Kocaer xx (Muhammed Mert dk. 71 x), Furkan Metin xx, Yasin Ozan xx (Hüseyin Üner dk. 46 x)

Yedekler: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Barışcan Altunbaş, Fatih Aktay

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Estupinan (dk. 6 ve 30) (Denizlispor), Kemal Rüzgar (dk. 52 ve 79) (Altınordu) - DENİZLİ

Türkiye Kupası, Denizlispor, Altınordu, Spor

Kaynak: İHA

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