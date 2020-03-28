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Turkiyenin ilk çadır kamp oteli sağlık çalışanlarına tahsis edildi

İş adamı Tacettin Yertüm'ün geçtiğimiz yıl doğa turizmine uygun bir yatırımla hizmete açtığı ve Türkiye'nin çadır kamp konseptli oteli korona virüs ile yoğun mücadele veren sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak tahsis edildi.

28.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:50
Turkiyenin ilk çadır kamp oteli sağlık çalışanlarına tahsis edildi
İş adamı Tacettin Yertüm'ün geçtiğimiz yıl doğa turizmine uygun bir yatırımla hizmete açtığı ve Türkiye 'nin çadır kamp konseptli oteli korona virüs ile yoğun mücadele veren sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak tahsis edildi.

Mardinli İşadamı Tacettin Yertüm, geçen yıl Tunceli 'de Türkiye'nin ilk çadır kamp konsepti ile hizmete giren ve 31 oda, 70 yatak kapasiteli oteli 1 Haziran 2020 tarihine kadar sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı. Otelin bağlı bulunduğu Artukbey Kahve Şirketler grubundan yapılan açıklamada, "Değerli Sağlık personelleri, Artukbey ailesi olarak biliyoruz ki bu dönemde en çok zorlanan, ailesi ile görüşemeyen, gözlerine uyku girmeyen sizlersiniz. Bizler için yaptığınız tüm fedakarlıklar için her zaman minnettarız, minnettar kalacağız. Bu nedenle Tunceli'de bulunan Munzur Doğa Otelimizi ücretsiz olarak 1 Haziran 2020'ye kadar sadece siz sağlık personellerinin hizmetine sunduğumuz duyurmak isteriz. Konaklama süreci boyunca hem sizlerin hem de çalışanlarımızın sağlığı için, otelimizin her köşesini dezenfekte edeceğimizden ve sizlere en iyi hizmeti sunmaya çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sağlıklı personeller ile sağlıklı Türkiye" ifadelerine yer verildi.

Yertüm'ün bu duyarlı davranışının ardından Tunceli Valisi Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iş adamı Tacettin Yertüm'e teşekkür etti. Vali Sonel, paylaşımında, "Artukbey Kahve, Tunceli Munzur Nehri kıyısındaki 70 yataklı doğa otelini 01 Haziran 2020'ye kadar fedakar sağlık çalışanlarımıza ücretsiz tahsis etti. Allah razı olsun Tacettin Yertüm kardeşim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Tunceli, Türkiye, Güncel

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