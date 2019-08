Türkiyenin yeni modelleri belli oldu

Sunuculuğunu ünlü manken ve sunucu Elif Ece Uzun ile Ünlü Moda ve Stil Danışmanı Erdal Güvenç'in yaptığı yarışmada Carolin Yılmaz, Çağla,Yılmaz Taner ve Tolgaygibi ünlü sanatçılar da sahne aldı.14 erkek ve 14 kadın modelin kıyasıya yarıştığı yarışmada birinciliği erkeklerde Ali Öner,kadınlarda Çağla Pekmezci kazandı.Çağla Pekmezci Kasım ayında Malezya'da gerçekleşecek Miss Toursim İnternational yarışmasında Türkiye'ayi temsil edecek.

Miss & Mr Model of Turkey 2019 Jüri koltuğunda; Miss & Mr Model of Turkey Kurucu Başkanı Akif Örük, Milliyet Ege Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır, modacı Hakan Akkaya, Ci Group Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, Dorsay Pırlanta Yöneticisi Özkan Yavuzer, Miss & Mr Model of Turkey 2014 güzeli ve oyuncu İlayda Aydın, sinema ve dizi oyuncusu Akasya Asıltürkmen, Miss & Mr Model of Turkey 2006 birincisi ve model Ece Begüm Yücetan, ünlülerin menajeri Mustafa Ayata, tasarımcı Göhan İldeniz, moda tasarımcısı Niyazi Erdoğan, fitness koçu ve dans eğitmeni Barış Çünguroğlu, moda Tasarımcısı Buket Özkalfalar, sanatçı Caroline Yılmaz, estetik uzmanı Op. Dr. Bilgehan Aydın, Klass Magazin kurucusu Muammer Kapucuoğlu, Be Style İmtiyaz Sahibi Beliz Baran ve Kaya İzmir Thermal & convention Genel Müdürü İsa Erdem oturdu.