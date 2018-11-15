TÜRKKEP 2018 Yılını Yüzde 50 Büyüme İle Kapatacak

Sektörde bir ilke imza atarak kendi Ar-Ge merkezlerini kurduklarını açıklayan Türkiye'de dijitalleşmenin öncü firmalarından TÜRKKEP'in Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, şirketin 2018 yılı faaliyetleri ile 2019 hedeflerini açıkladı. 2018 yılında şirketin büyüdüğünü açıklayan Nevruz, "2018 yılını bir önceki yıla göre yüzde 50'lik büyüme ile kapatacağız. 2019'da ise bu oranı en az yüzde 30'da tutmayı hedefliyoruz. Anadolu da dahil olmak üzere Türkiye genelinde yaklaşık 200 TÜRKKEP Başvuru Merkezi bulunuyor ve yaklaşık 480 kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz. Bu sayının 2019 yılında 650'e ulaşmasını planlıyoruz" dedi.

Kendi Ar-Ge merkezini kurdu

TÜRKKEP sektöründe bir ilke imza atarak kendi Ar-Ge merkezini hayata geçirdi. Bugüne kadar yaptığı 20 milyon TL'lik araştırma ve geliştirmeye yönelik yatırımını Bakanlık onaylı hale getiren şirket, Ar-Ge merkezi oldu. 26 çalışanla hizmet veren Ar-Ge merkezinde e- Dönüşüm kapsamında yeni projeler geliştirilecek. İstanbul'da TÜRKKEP Genel Merkezi'nde konumlanan Ar-Ge merkezinde yapılacak araştırma ve projeler için her yıl bütçeden yüzde 8'lik bölüm ayrılacak. Bütçe dışında ise AB fonları olmak üzere yeni projeler için yurt dışından kaynaklara da başvurulacak.

TÜRKKEP yurt dışına açılıyor

Yurt dışına açılmayı planladıklarını belirten Nevruz, sektörümüzde öncü şirket olarak 2019'da başta İtalya ve AB ülkeleri olmak üzere e-Dönüşüm alanında servis ihracına başlayacağız. KEP ve entegratörlük alanında faaliyetlerimizi yurt dışına taşıyacağız. E-Dönüşüm alanında gelecek yıllarda yeni oyuncuların da pazara girmesi ve Ar-Ge yatırımlarıyla hizmet altyapılarının geliştirilmesiyle birlikte, Türkiye'yi dünyanın yeni ekonomik iş modelinde ön plana çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Maliye çözümleri pazarı 2023'de 1.2 milyar TL'ye yaklaşacak

Türkiye ve dünyada sektörü değerlendiren Nevruz, "Global ölçekte e-Maliye çözümleri (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv fatura vb.) pazar büyüklüğüne baktığımızda 2018 yılı için 7 milyar dolar olan rakamın 2023'de 12 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2018'de global ölçekte 50 milyar adet e-Fatura düzenlendi. Gelecek 3 yılda büyüme oranının yüzde 100 ile yüzde 150 arasında olması tahmin ediliyor.Türkiye'de e-Maliye çözümleri pazar büyüklüğü ise 2018 için 150 milyon TL iken 2023 için 1,2 milyar TL'ye yaklaşması ve minimum 3 milyar adet e-belge'nin kesilmesi bekleniyor.

Türkiye'de e-Bilişim çözümleri (KEP, e-İmza ve bileşenleri) pazar büyüklüğü, 2018 yılı 10 ayı için yaklaşık 100 milyon TL iken 2023'de bu rakamın pazarı büyütecek doğru hamlelerin yapılması ile 500 milyon TL'ye ulaşması hedeflenirken, normal seyrinde büyüme oranının ise yüzde 20 ile yüzde 25 arasında olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

KEP İK sistemi şirketlere yüzde 70'e varan tasarruf sağladı

TÜRKKEP'in Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği KEP İK sisteminin şirketlerin yükünü hafifleterek zaman ve maliyet kaybının önüne geçtiğini vurgulayan Nevruz, "KEP İK sayesinde onlarca şirket 2018 yılı 10 ayında yüzde 70'e varan oranlarda maliyet tasarrufu sağladı. KEP İK sayesinde 50 çalışanı olan bir şirketin yıllık 10 bin TL olan İK masrafı 3 bin TL'ye kadar düşüyor" dedi.

Şirketlerin fatura maliyetini 15'de 1'e indiriyor

E-fatura ile 2018'de 80 bine yakın şirketin masraflarını 15'de 1 oranında azalttığını belirten Nevruz, "e-Fatura ile şirketlerin basım, arşivleme, kargo ve noter maliyetleri azaltılarak, birim başı gönderim ve saklama maliyetleri de dahil ortalama 8 TL olan kağıt fatura maliyetleri 50 kuruşa kadar düşürülüyor." şeklinde konuştu.

Binlerce kişiye istihdam sağlayacak

e-Dönüşüm sektörünün Türkiye'de çok yüksek bir potansiyeli olduğunu belirten Nevruz, 2018 yılında hizmet sağlayıcılar, entegratörler ve iş ortakları ile bayiler üzerinden 7 bine yakın kişiye doğrudan ya da dolaylı istihdam sağlandığını belirtti. Nevruz, sektörde 2019'da ise istihdam oranlarında en az yüzde 20'lik bir artış olacağını öngördüklerini kaydetti.