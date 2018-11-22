Türkkep Ar-Ge Merkezi İstanbul Aydın Üniversitesi İle İş Birliği Yaptı

Ar-Ge merkezini kuran TÜRKKEP, T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi ile iş birliği yaptı. İmza törenine TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven, İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tanet Çevik, İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTPYO) Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Ali Kurt ve TTPYO Üniversite-Sanayi İş Birliği Birimi Koordinatörü Elif Taştan katıldı.

İş birliği kapsamında TÜRKKEP'in Ar-Ge merkezi üniversite ile ortak projelere imza atacak. Aynı zamanda T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerine TÜRKKEP'te iş ve staj imkanı da sağlanacak. Üniversite ekibinin TÜRKKEP'in projelerinin içinde yer alması hedeflenirken, yurt dışına yönelik hizmetlerin ve ürünlerin gelişiminde birlikte hareket edilmesi hedeflenecek.

İmza töreninde konuşan TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven, Ar-Ge merkezlerinin gelişmesi için önemli bir iş birliğine imza attıklarını vurguladı. Ar-Ge çalışmalarının olmazsa olmazının üniversite iş birlikleri olduğunu belirten Ataseven, "Sektörde bir ilke imza atarak Ar-Ge merkezimizi hayata geçirdik. Bugüne kadar yaptığımız 20 milyon TL'lik Araştırma ve Geliştirme yatırımını, Bakanlığımızdan onay alarak Ar-Ge merkezi haline dönüştürdük. Bugün 26 çalışanımızla hizmet veren Ar-Ge merkezimizde e-Dönüşüm kapsamında yeni projeler geliştirileceğiz. T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi ile yaptığımız iş birliği ile birlikte pek çok yeni projeye imza atmayı hedefliyoruz" dedi.