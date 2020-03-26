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TÜRKKEP: e-imzayı tercih edenlerin sayısında yüzde 25 artış yaşandı

TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven, "İş hayatımızı olabildiğince evlere taşıdığımız bugünlerde e-imza çözümlerine ilgi arttı.

26.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:30
TÜRKKEP: e-imzayı tercih edenlerin sayısında yüzde 25 artış yaşandı
TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven, "İş hayatımızı olabildiğince evlere taşıdığımız bugünlerde e-imza çözümlerine ilgi arttı. İki hafta gibi kısa bir sürede yüzde 25'lik artış yaşandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
TÜRKKEP'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Koronavirüs etkisinin hem dünyada hem Türkiye 'de sürdüğü anımsatılarak, iş dünyasının da olumsuz etkinleri azaltmak için e-dönüşüm çözümleri ile öne çıktığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven, bu süreçte e-imza kullanımında artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de herkesin hayatını etkiliyor. İş hayatımızı olabildiğince evlere taşıdığımız bugünlerde e-imza çözümlerine ilgi arttı. İki hafta gibi kısa bir sürede yüzde 25'lik artış yaşandığını görüyoruz.
e-imza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. e-imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik mantıksal ile aynı doğrultuda çalışan, harf, rakam ve objelerden oluşan ve dijital ortamda hazırlanarak 'akıllı kart' veya 'token' aracılığıyla kullanılabilen bir tür kimlik doğrulamadır. Taklit edilmesi mümkün olmayan bu imza, hukuki anlamda tüm mecralarda geçerli olup değiştirilmesi veya benzerinin yapılması gibi durumlara karşı güvenilirdir."
Ataseven, önümüzdeki dönemde de sağladığı avantajlar sayesinde e-dönüşüm çözümlerine özellikle de e-imza'ya ilginin artarak devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, CEO, Ekonomi

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